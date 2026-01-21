May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

May Chomali (67) es médica cirujana, especialista en Salud Pública de la U. de Chile y diplomada en Gestión de Instituciones de Salud. Tiene más de tres décadas de trayectoria en el sector público y privado, dirigiendo hospitales y clínicas. A ese recorrido profesional ahora se suma un nuevo hito: asumir como ministra de Salud.

Aunque en la esfera política su nombre pasaba inadvertido, en el mundo de la salud sí era conocido. Inició su carrera en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, donde llegó a ser subdirectora médica. También fue directora médica en el Instituto Nacional del Tórax.

A inicios de los 2000 dio su salto al mundo privado como subdirectora médica en la Clínica Las Condes donde permaneció durante 20 años transitando por varios cargos: fue directora de Servicios Médicos, directora médica y subdirectora del manejo del Covid 19 durante la pandemia. Ahí también conoció a Jaime Mañalich, exministro de Salud, con quien forjó una relación de confianza.

Su salida se dio cuando Alejandro Gil llegó a la dirección de la clínica, conocido por respaldar a Manuel Álvarez, oncólogo condenado por abuso sexual contra algunas pacientes.

“Cuando el señor Gil iba a tomar el control de la clínica, no tuve ninguna duda de que me tendría que ir. Él y su equipo defendieron a ultranza a Manuel Álvarez y obviamente no querrían trabajar conmigo, ni yo con ellos”, aseguró en una entrevista a La Segunda.

Desde entonces ha estado abocado a la innovación digital en salud, perfilándose como una de las figuras más conocidas del área. De hecho, es directora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, una corporación sin fines de lucro conformada por las universidades de Chile, Católica, de Valparaíso, de Talca y de Concepción, financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

El Cens ha firmado convenios de colaboración con varios servicios para implementar innovaciones con el objetivo de mejorar la calidad de los registros clínicos, reducir los tiempos de espera.

De hecho, este podría ser el sello que traería a la cartera sanitaria. Y es que en una de sus columnas publicadas en Radio Cooperativa escribió sobre propuestas que debiesen considerar los entonces candidatos presidenciales en temas de salud.

Ahí indicó que si se pretendía tener un sistema más justo, equitativo y cercano a las personas, “ la salud digital debe ocupar un lugar central en las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país” .

Aunque su lado técnico es más conocido, quienes la conocen afirman que mantiene una orientación más próxima a la izquierda. Durante su etapa en el Colegio Médico fue vicepresidenta de la comisión de Verdad y Memoria.

Su vida familiar tampoco pasa desapercibida. Tiene cuatro hermanos, entre los que están el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, y el diplomático de carrera y exembajador en Australia, Jaime Chomali.