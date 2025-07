Enrique Correa (PS) y programa de Jeannette Jara (PC): “Si ponen en el centro el crecimiento, ahí podemos hablar de otra cosa”

El exministro y consultor político Enrique Correa (PS) abordó el escenario presidencial, que se ha reconfigurado tras las primarias oficialistas que dieron por ganadora a Jeannette Jara (PC) y el alza en los sondeos de opinión que ha experimentado José Antonio Kast (Partido Republicano).

En conversación con el programa de TVN Estado Nacional, el fundador de Imaginacción lamentó que la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), haya sido derrotada en los comicios oficialistas. “Ella representaba esta razón de Estado de la que hemos estado hablando. Esta importancia del crecimiento del orden público, del orden estatal”, aseveró.

Y luego, en alusión a Jeannette Jara comentó: “Siento que lo que ha ocurrido es que la primaria ha ganado más a una candidata que un partido ¿A qué programa se va a unir esa candidata? Eso no lo sabemos. Si se une a un nuevo intento refundacional, nos va a ir mal otra vez. Si no, habrá que ver. Pero es una situación en la que nunca pensamos que íbamos a llegar. Aquí no triunfó tanto un partido, sino una candidata. Y hay que ver a qué programa se ata esa candidata. Si se ata al programa original de su partido, esto no tiene destino. Y si sin embargo, ponen en el centro el crecimiento, ahí podemos hablar de otra cosa”.

Santiago 6 de Julio 2025. La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, asiste al aniversario de los 113 años del Partido Comunista de Chile en el Teatro Caupolican Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

“No es hablar solamente del crecimiento. Porque nosotros estamos con una economía que va creciendo, pero con un crecimiento potencial muy bajo. Y por tanto necesitamos un golpe. Un golpe en la economía que nos permita en un año mover aguja en un punto o punto y medio de crecimiento. Y eso solo se logra con inversión. Y la inversión no es solo invitar a inversionistas y decir que Chile es un país ordenado. Tiene que ser una alianza férrea con los empresarios", puntualizó.

Al ser consultado sobre si significaba un retroceso para el país que el Partido Comunista lidere la izquierda, Correa contestó: “Es una sorpresa. Todavía no le doy un calificativo. Yo siento que lo más delicado que puede pasar aquí, si me permite decirlo, es que por un lado Carolina Tohá que era la candidata más proclive a la alianza con el centro y por otro lado Evelyn Matthei que era la candidata más proclive a expresar la centro-derecha, una ya ha sido derrotada y la otra ya ha perdido fuerza".

Santiago 5 de mayo 2025. El candidato presidencial José Antonio Kast, junto a su equipo de seguridad, presentan la segunda consulta ciudadana Habla Chile, enfocada en seguridad, además de entregar los resultados de la primera consulta sobre inmigración. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

“Y que finalmente terminemos en una contienda electoral en donde las figuras presidenciales principales sean Kast y Jeannette Jara, que han sido expresión política -no digo que vaya a ser así su campaña- de lo que pudiéramos llamar los extremos de la política, pero el país sigue siendo el mismo y el país sigue teniendo las mismas necesidades", añadió.

Luego refutó la idea de que el actual escenario presidencial signifique que el centro político se haya extinguido: “Esta idea, que la he oído en connotados analistas, de que el centro no existe, es una de las ideas más erróneas que he escuchado. Una cosa que los partidos de centro están en crisis, pero hay un electorado de centro muy importante".

04 Abril 2024 Entrevista a Enrique Correa. Foto: Andres Perez Andres Perez

A juicio de Correa -una de las figuras más emblemáticas de la Concertación- que los partidos de los candidatos no sean de centro y que gocen de respaldo actualmente se explica “porque en el país se está desarrollando una energía, un impulso a la polarización”.

“Hay muchos que dicen que esta idea de que el país está más polarizado se debe a la fragmentación del sistema político. Y es que el binominal no fue repasado por un sistema mejor. Bueno, es cierto. Pero yo creo que la raíz de la discordia es que no hay crecimiento. Porque el crecimiento es el padre del consenso. El estancamiento es el padre de la discordia. Y cuando los países crecen, como en las familias, hay más condiciones de armonizar. Hay más que distribuir. Más se puede gastar en protección social”, argumentó.

“Lo voy a repetir, lo he dicho otra vez. Un punto de crecimiento vale más que mil discursos de igualdad. Y por tanto, el modo como se plantean los dos candidatos, Kast y Jara, respecto de qué van a hacer para que la aguja del crecimiento se mueva en el país va a ser un punto que van a tener en cuenta más que el partido al que pertenecen", zanjó.

“La Concertación no fue capaz de defender su propia obra”

Correa, reconocido lobbista y primer vocero del gobierno del expresidente Patricio Aylwin, también tuvo palabras sobre el declive y fin de la Concertación, así como de sus causas.

Una de las razones que lo orilló a escribir una autobiografía, aseveró, fue “el hecho que se transformara los años más brillantes de la historia de Chile (...) en una historia oscura, entonces era el mundo al revés. Y yo sentí, en muchos de los dirigentes políticos de la época, una falta de coraje para defender lo realizado".

En ese sentido, se alineó con lo expresado por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle esta semana, referente a que cuando se deshizo la Concertación inició “el desastre para Chile”. “Creo que la concertación se autodestruyó. Y se autodestruyó porque no fue capaz de defender su propia obra habiendo sido su obra la más importante de la historia de Chile”, sostuvo Correa.