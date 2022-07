Entrevista a Luis Barceló, exconvencional constituyente: “Estoy con el Apruebo, pero para instalar este proyecto constitucional y reformarlo en lo que no me guste, rápidamente”

Luis Barceló, exconstituyente por el distrito 21 (ind.-PPD) y exgobernador de la provincia del Bío Bío, analizó la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, además de lamentar algunos errores que cometió el órgano durante su funcionamiento.

¿Qué le pareció la ceremonia?

Muy buena, muy formal, muy republicana. Solemne. Tuvo todos los ingredientes necesarios que desafortunadamente no se tuvieron al inicio. Si la ceremonia del inicio hubiese sido como esta, la visión que se hubiera tenido sobre el proceso habría sido mucho mejor. Ahí tiene una respuesta clara.

¿Hay alguna autocrítica por el momento actual que indica una ventaja del Rechazo en las encuestas, considerando el 78% logrado por el Apruebo en el plebiscito de entrada?

Evidentemente, yo creo que nos pasaron la cuenta las cosas formales, no respetar las formas. El caso de Rojas Vade es uno y tantos otros más. Ciertos exabruptos lingüísticos, frases desafortunadas que no necesariamente pensaba toda la convención. Muchas veces, de materias que ni siquiera se trataron en la Convención. Por ejemplo, hablar de los símbolos nacionales, que quedó claro que se mantienen, se respetan y se quieren. Además, hay que agregar que hay fake news.

Pero había que ser más claros, quizás, en comunicar algunas cosas.

Evidentemente. Cuando uno lee una novela y después la lee 20 años después, descubre que hay una visión un poco distinta. Lo mismo pasa ahora, habiendo terminado este proceso, yo creo que tenemos muy claro que se hizo bien y que se hizo mal.

¿Cuál es su postura personal?

Mi postura personal es que sumando y restando el proceso es positivo y que el texto también. De manera que estoy con el Apruebo, pero para instalar este proyecto constitucional y reformarlo en lo que no me guste, rápidamente. Hay temas que no me gustan. Por ejemplo, la eliminación del Estado de emergencia. Todo Estado tiene derecho a defenderse, ¿por qué se elimina el estado de emergencia? Pero no es una cosa tan grave, es una cosa que hay que reponerla en el Congreso, por ejemplo.

Usted aprueba para reformar, digamos. Como la postura del PPD.

Claro, como la postura de ellos. No es mi partido, pero soy muy cercano.

¿Y qué tiene que hacer el Apruebo para ganar?

Conversar con la gente, explicar la Constitución. Informarla. Más que decir ‘vote, apruebo, vote rechazo’ lo que uno tiene que hacer es informar, y cada cual elige. Y yo creo que informando, la Constitución tiene cosas mucho más positivas que negativas cuando la gente la conozca, la lea.

¿Qué hacemos con el Gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno de acá en adelante? ¿Tomar distancia?

Yo creo que el Gobierno en este tema, es evidente que apoya el cambio constitucional. No tengo ninguna duda de eso, pero tiene que aparecer como neutro, como corresponde a cualquier república.