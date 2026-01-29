SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Equipo de Kast acusa a La Moneda de “apitutar gente” y desata nuevo round con el gobierno

    En medio del traspaso de mando, en el equipo del republicano aseguraron que se están haciendo contrataciones de último minuto. En el Ejecutivo, en tanto, se defendieron y aseguraron que los cargos de confianza tienen una orden de salida estricta para el 11 de marzo.

    Por 
    Franco Cicchetti
     
    Josefa Sciammaro
    Gobierno responde a Alvarado y afirma que no habrá cargos “amarrados” tras el cambio de mando

    Aunque en términos generales, el proceso de traspaso de mando -entre el gobierno saliente y la futura administración- ha sido tranquilo, se han originado algunas polémicas. La última se desató este miércoles a raíz de las acusaciones que realizó el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado.

    Alvarado, en entrevista con Radio Bio-Bio, aseguró que existe un inusual aumento en los llamados a concurso para llenar cargos desocupados. “Se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas, lo que nos genera a nosotros una dificultad y un problema, porque a veces son cargos de primer nivel que deberían ser de confianza del gobierno que asume”, afirmó el futuro ministro del Interior, asegurando que, a su juicio, en ciertos ministerios se está “apitutando gente”.

    Más tarde y en la misma línea, el presidente de los republicanos, Arturo Squella, enfatizó que la “regla básica” de una transición adecuada es que los cargos de confianza del presidente saliente dejen sus puestos para permitir el ingreso de la nueva administración.

    Squella advirtió que el equipo entrante ya se encuentra monitoreando la situación: “Vamos a identificar quiénes son esas personas precisamente para que no se salten una instrucción que le está dando el presidente Boric para que salgan de la administración cuando corresponda”.

    Por su parte, el futuro ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, respaldó los dichos de Alvarado y señaló que si el ministro ha realizado tales declaraciones, “es porque claramente cuenta con antecedentes que fundamentan sus dichos”.

    Asimismo, Ruminot expresó su preocupación por el freno a la tramitación de la Sala Cuna Universal, manifestando que senadores como Gustavo Sanhueza (UDI), Felipe Kast (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN) estaban “construyendo acuerdos y acercando posiciones”, por lo que calificó como una sorpresa que el Parlamento detuviera las negociaciones hasta marzo.

    La Moneda responde

    Las respuestas del oficialismo respecto a las declaraciones de Alvarado no se hicieron esperar. La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, refutó las declaraciones de la futura administración.

    Insistió también en que se entregó un instructivo lo “suficientemente claro”, en el cual se especifica la salida de todos los denominados “cargos de confianza” a partir del 11 de marzo.

    Valparaiso, 21 de enero 2026 La ministra Segegob, Camila Vallejo, durante la comision de Hacienda Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La secretaria de Estado afirmó que es de público conocimiento que existe un “instructivo suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van. Así de simple”. Además, agregó que “volver a instalar un manto de duda, de una especie de apitutamiento, no coincide con la realidad”.

    En la misma línea explicó que la mayoría de los nuevos cargos públicos corresponden a puestos en municipalidades.

    Vallejo mencionó que “los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud, que son muchos, muy necesarios, para seguir acortando los tiempos de la lista de espera y el adecuado funcionamiento del sistema de salud”.

    Esta disputa se suma al conflicto previo por un tema similar: la denominada “ley de amarre” que empujó La Moneda -y se terminó rechazando- que buscaba que a los funcionarios que no se les renueve el contrato o que sea en condiciones distintas, se les notifique por acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de hechos y sustentado en criterios “objetivos” y “acreditables”.

    Más sobre:Claudio AlvaradoCamila VallejosOficialismoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    Un alto al fuego: llamado de oficina de Kast permitió aprobar dos leyes de educación

    Cambio de mando: Illanes recibe a Feres en La Moneda y bilaterales se retoman la próxima semana

    Jorge Brito (FA): “Nos atrevemos a pedirle responsabilidad al PS en las definiciones estratégicas que realicen”

    Lo más leído

    1.
    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    2.
    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast

    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast

    3.
    Gira de estudios parlamentaria: viaje de senadores a Panamá puso en apuros a agenda legislativa de La Moneda

    Gira de estudios parlamentaria: viaje de senadores a Panamá puso en apuros a agenda legislativa de La Moneda

    4.
    Pedro Pool busca evitar juicio: youtuber pidió perdón por amenazar a exconstituyentes Jaime Bassa y Fernando Atria

    Pedro Pool busca evitar juicio: youtuber pidió perdón por amenazar a exconstituyentes Jaime Bassa y Fernando Atria

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo
    Chile

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”
    Negocios

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Dos cartas que barajan para la Subsecretaría de Telecomunicaciones del nuevo gobierno de Kast

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025
    Tendencias

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”
    El Deportivo

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    Con asistencia de Vicente Pizarro y un golazo de Di María: el Rosario Central de Almirón baja a Racing en Avellaneda

    Con gol de arquero en el minuto final: la heroica victoria del Benfica sobre el Real Madrid para seguir en la Champions League

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”
    Cultura y entretención

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?
    Mundo

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?

    Presidente Rodrigo Paz ofrece a Chile enlace en Bolivia para conexión con Brasil

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó