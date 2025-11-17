“Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

El exdiputado Marco Enríquez-Ominami realizó esta noche de domingo una reflexión sobre las elecciones presidenciales tras conocerse el paso a la segunda vuelta de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Con un 1,19% de los sufragios, poco más de 140 mil votos, el independiente resultó en el séptimo lugar y solo logró superar a Eduardo Artés .

“Quiero decir que este no solamente es el fin de una candidatura, de un ciclo, también el fin de una época para el mundo humanista y progresista. El país ha expresado un respaldo en un 72% a opciones que están más bien vinculadas a valores que son trágicos para Chile”, señaló el excandidato refiriéndose a los votos dados a Kast, Parisi, Kaiser y Matthei.

En su alocución también asumió la responsabilidad del resultado para la izquierda y realizó un llamado a la refundación de la izquierda. De paso, también criticó al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Este sector quedó desnudo, ha sido duramente castigado también por un gobierno extremadamente incompetente que tuvo todo para cambiar la estructura política y económica de Chile”, cargó el cineasta.

“ Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos ni de cerca, ni de cerca . Nunca antes habíamos estado tan, tan abajo”, reflexionó sobre los resultados de la elección.

Además de agradecer la presencia de la prensa, los equipos desplegados para su campaña, cerró señalando que “desde el trágico resultado de hoy para este mundo, que yo creo que está desvanecido, habrá que construir algo, refundar algo”.