BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Es el retador el que trata de ir a debates con el que está en primer lugar”: Kaiser desdramatiza posible ausencia de Kast en Bad Boys

    "Yo siempre he estado dispuesto a agarrarme las mechas en todos los espacios disponibles, eso está absolutamente claro, pero la verdad, en su momento la señora Jara hizo lo mismo. La señora Jara se retiró de todos los debates", sostuvo.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, defendió la decisión de José Antonio Kast, el abanderado de la oposición para segunda vuelta, de no asistir, por ahora, al programa de streaming Bad Boys a debatir con su homóloga del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

    El espacio digital se ha transformado un tema en los primeros días tras la elección presidencial y parlamentaria. Esto, debido a que el programa es conducido por Franco Parisi, el excandidato presidencial del Partido de la Gente que, al igual que en 2021, obtuvo la tercera mayoría en los comicios y tanto Kast como Jara han reconocido que deben conquistar a ese electorado. En 2021, de hecho, cuando Kast pasó al balotaje junto al actual Presidente Gabriel Boric, expuso sus propuestas en este programa.

    Esta vez, sin embargo, sólo Jara ha manifestado su disponibilidad para asistir. Kast, en tanto, sólo ha confirmado que participará en los debates organizados por la ARCHI y Anatel. Parisi, a su vez, ha transmitido que necesariamente el programa debe contar con los dos candidatos para realizarse. Aún si no se concreta, de igual manera hará un plebiscito digital para que los adherentes del PDG escojan a qué candidato apoyarán en segunda vuelta.

    En una conferencia de prensa ofrecida luego de una actividad de la bancada electa del PNL, Kaiser fue consultado por este asunto y por si él habría aceptado la invitación de Parisi, el diputado y presidente del PNL dijo: “Yo siempre he estado dispuesto a agarrarme las mechas en todos los espacios disponibles, eso está absolutamente claro, pero la verdad, en su momento la señora Jara hizo lo mismo. La señora Jara se retiró de todos los debates. Entonces es un tema de estrategia electoral, supongo que lo que vale para una puede valer para la otra también"

    Respecto de la posible ausencia del candidato incluso en Las Dos Caras de La Moneda, el clásico programa conducido por Don Francisco en época de elecciones, Kaiser reiteró que “eso es parte de lo que es una decisión política de campaña, si decide no ir a ese programa, supongo que es una decisión que va de la mano de lo que es el consejo que se ha dado, por lo demás se presenta lo siguiente, normalmente, y lo digo por experiencia, es el retador el que trata de ir a debates con el que está en primer lugar, porque el debate le ofrece ventajas normalmente al retador, lógico”.

    “Ahora, creo que va a ir a debate, va a ir al debate de Anatel, va a ir al debate de la ARCHI. Señora Jara, tiene sus oportunidades, trate de derrotar a nuestro candidato, ahí”, emplazó.

    “Si uno tiene otras prioridades, quiere tirar otro tipo de señales, la verdad es que van a haber debates, José Antonio Kast va a estar en esos debates, espero que la señora Jara también esté en esos debates, espero que, por supuesto, siga en la línea libertaria de reducir impuestos, reducir ministerios, lo único que falta es que ponga una estatua de Pinochet frente a La Moneda, pero, ¿qué quiere que le diga? A mí me gustaría saber con qué candidata Jara se va a medir también nuestro candidato José Antonio", añadió.

    Kaiser aclara su rol en el comando de Kast

    En la cita con la nueva bancada -que contó con la asistencia de la única senadora electa del PNL, Vanessa Kaiser, así como de los 6 nuevos diputados y los legisladores en ejercicio Cristián Labbé y Gonzalo de la Carrera- se discutió la coordinación electoral de la colectividad para apoyar a José Antonio Kast.

    Al respecto, Kaiser señaló que el partido apoya a Kast “sin poner condiciones”, y que este respaldo se expresará mediante reuniones de comando, integración de material electoral y vocerías alineadas con la agenda del candidato.

    También evitó abordar una posible incorporación del PNL al gobierno de Kast si es que éste resulta electo en segunda vuelta: “No se ha conversado y no se va a conversar tampoco hasta después de las elecciones. Nadie reparte la piel del oso antes de cazarlo. Tenemos que salir a dar la pelea como si nos estuviésemos jugando la vida en ello, porque lo estamos haciendo”.

    Más sobre:Johannes KaiserJosé Antonio KastBad BoysJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Simpertigue se defiende y entrega sus “aclaraciones” sobre puntos que le cuestionan en la llamada trama bielorrusa

    Comisión de Libertad Condicional de Aysén rechaza solicitud de Mauricio Ortega para salir de la cárcel

    “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje”: Boric responde a orden de “vigilancia” de Trump a embajadores

    Sebastián Fierro (PC) deja la Secom y aterriza en el comando de Jeannette Jara

    Fiscal Crisosto por Torres del Paine: “Una hipótesis es el eventual incumplimiento de deberes respecto a funcionarios públicos”

    Gobierno evalúa refuerzo policial en Viña del Mar y otras comunas durante el verano tras solicitud de Ripamonti

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    4.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    5.
    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Simpertigue se defiende y entrega sus “aclaraciones” sobre puntos que le cuestionan en la llamada trama bielorrusa
    Chile

    Simpertigue se defiende y entrega sus “aclaraciones” sobre puntos que le cuestionan en la llamada trama bielorrusa

    Comisión de Libertad Condicional de Aysén rechaza solicitud de Mauricio Ortega para salir de la cárcel

    “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje”: Boric responde a orden de “vigilancia” de Trump a embajadores

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza
    Negocios

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Clemente Montes deja en suspenso su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera”
    El Deportivo

    Clemente Montes deja en suspenso su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera”

    La emoción de Pablo Lemoine antes del test match de los Cóndores frente a Italia: “Es una oportunidad increíble”

    Brasil vence sobre el final ante Marruecos y se definen las llaves de semifinales del Mundial Sub 17

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho
    Cultura y entretención

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

    Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

    El presente de Delfina Guzmán entre un importante reconocimiento y un documental: “Ella está bien para tener 97 años”

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana
    Mundo

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana

    Antonio Cazorla Sánchez, historiador: “La derecha española tiene una relación muy ambigua con el franquismo”

    Zelenski sostuvo conversación con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz de Trump

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios