“Es el retador el que trata de ir a debates con el que está en primer lugar”: Kaiser desdramatiza posible ausencia de Kast en Bad Boys

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, defendió la decisión de José Antonio Kast, el abanderado de la oposición para segunda vuelta, de no asistir, por ahora, al programa de streaming Bad Boys a debatir con su homóloga del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

El espacio digital se ha transformado un tema en los primeros días tras la elección presidencial y parlamentaria. Esto, debido a que el programa es conducido por Franco Parisi, el excandidato presidencial del Partido de la Gente que, al igual que en 2021, obtuvo la tercera mayoría en los comicios y tanto Kast como Jara han reconocido que deben conquistar a ese electorado. En 2021, de hecho, cuando Kast pasó al balotaje junto al actual Presidente Gabriel Boric, expuso sus propuestas en este programa.

Esta vez, sin embargo, sólo Jara ha manifestado su disponibilidad para asistir. Kast, en tanto, sólo ha confirmado que participará en los debates organizados por la ARCHI y Anatel. Parisi, a su vez, ha transmitido que necesariamente el programa debe contar con los dos candidatos para realizarse. Aún si no se concreta, de igual manera hará un plebiscito digital para que los adherentes del PDG escojan a qué candidato apoyarán en segunda vuelta.

En una conferencia de prensa ofrecida luego de una actividad de la bancada electa del PNL, Kaiser fue consultado por este asunto y por si él habría aceptado la invitación de Parisi, el diputado y presidente del PNL dijo: “Yo siempre he estado dispuesto a agarrarme las mechas en todos los espacios disponibles, eso está absolutamente claro, pero la verdad, en su momento la señora Jara hizo lo mismo. La señora Jara se retiró de todos los debates. Entonces es un tema de estrategia electoral, supongo que lo que vale para una puede valer para la otra también"

Respecto de la posible ausencia del candidato incluso en Las Dos Caras de La Moneda, el clásico programa conducido por Don Francisco en época de elecciones, Kaiser reiteró que “eso es parte de lo que es una decisión política de campaña, si decide no ir a ese programa, supongo que es una decisión que va de la mano de lo que es el consejo que se ha dado, por lo demás se presenta lo siguiente, normalmente, y lo digo por experiencia, es el retador el que trata de ir a debates con el que está en primer lugar, porque el debate le ofrece ventajas normalmente al retador, lógico”.

“Ahora, creo que va a ir a debate, va a ir al debate de Anatel, va a ir al debate de la ARCHI. Señora Jara, tiene sus oportunidades, trate de derrotar a nuestro candidato, ahí”, emplazó.

“Si uno tiene otras prioridades, quiere tirar otro tipo de señales, la verdad es que van a haber debates, José Antonio Kast va a estar en esos debates, espero que la señora Jara también esté en esos debates, espero que, por supuesto, siga en la línea libertaria de reducir impuestos, reducir ministerios, lo único que falta es que ponga una estatua de Pinochet frente a La Moneda, pero, ¿qué quiere que le diga? A mí me gustaría saber con qué candidata Jara se va a medir también nuestro candidato José Antonio", añadió.

Kaiser aclara su rol en el comando de Kast

En la cita con la nueva bancada -que contó con la asistencia de la única senadora electa del PNL, Vanessa Kaiser, así como de los 6 nuevos diputados y los legisladores en ejercicio Cristián Labbé y Gonzalo de la Carrera- se discutió la coordinación electoral de la colectividad para apoyar a José Antonio Kast.

Al respecto, Kaiser señaló que el partido apoya a Kast “sin poner condiciones”, y que este respaldo se expresará mediante reuniones de comando, integración de material electoral y vocerías alineadas con la agenda del candidato.

También evitó abordar una posible incorporación del PNL al gobierno de Kast si es que éste resulta electo en segunda vuelta: “No se ha conversado y no se va a conversar tampoco hasta después de las elecciones. Nadie reparte la piel del oso antes de cazarlo. Tenemos que salir a dar la pelea como si nos estuviésemos jugando la vida en ello, porque lo estamos haciendo”.