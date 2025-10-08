SUSCRÍBETE
La Tercera
Política

“Es lamentable que no les importe Julia Chuñil”: Diputados cuestionan ausencia del Gobierno en proyecto de protección a defensores ambientales

Los diputados también cuestionaron la ausencia de la ministra de Medio Ambiente. "Es una clara señal de la falta de compromiso de este gobierno con una materia tan sensible“, señaló el diputado Jaime Araya.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Imagen archivo. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Diputados cuestionaron la ausencia del Gobierno y de la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en la discusión del proyecto de ley que tiene por objeto reconocer y proteger a las personas que defienden el medio ambiente en Chile.

En la ocasión los parlamentarios cuestionaron la ausencia, sobre todo tras las recientes declaraciones que han existido respecto al caso de Julia Chuñil, la activista medioambiental que desapareció en 2024.

El diputado del Partido Liberal, Luis Malla, autor del proyecto, apuntó que son las organizaciones las que están empujando la iniciativa, a la vez que lamentó que no sea el Gobierno. “La Ministra ni siquiera está acá. Es lamentable que quisieran debilitar este proyecto. Es lamentable que no les importen los defensores ambientales. Es lamentable que no les importe Julia Chuñil“. apuntó.

Según agregó, “el Estado es cómplice porque cuando no protege, cuando no le importa, cuando calla, cuando deja solos a quienes defienden el agua y la vida, se convierte en encubridor, en socio de los verdugos. Y lo peor es la doble moral”.

“Un gobierno que se dice ambientalista, que firma acuerdos internacionales, que posa como defensor de los Derechos Humanos, pero que no estuvo ahí para defender este proyecto, que no está aquí para escuchar el debate, que no estuvo ahí para cuidar ni a Julia Chuñil, ni a Macarena Valdés, ni a Nicolasa Quintreman, un Estado que se llena la boca hablando de democracia, pero en los hechos abandona y dejan solos a quienes defienden a la naturaleza”, expresó.

“Esa es la democracia que tenemos. Una que defiende símbolos, pero no vida. Una que protege intereses, pero no comunidades. Una que calla cuando se mata a una mujer pobre, mapuche, dirigente. Porque, seamos claros, si Julia Chuñil hubiera sido parte de la elite política o empresarial, los culpables habrían sido encontrados en tiempo récord, pero como era del pueblo, su familia tuvo que cargar con humillación, con las mentiras y con la indiferencia”, añadió.

Por su parte, el diputado Jaime Araya, apuntó que el Gobierno " dejó abandonado este proyecto", agregando que “nosotros no logramos entender cómo un gobierno que se autodenomina ecologista ha tenido esta actitud frente a un proyecto tan relevante como el que ha hecho el Diputado Malla, que quiero decirlo con mucha claridad, si no fuera por Luis Malla, este proyecto no existiría”.

"Hoy día aquí la ausencia de la Ministra de Medio Ambiente es una clara señal de la falta de compromiso de este gobierno con una materia tan sensible, agregó, señalando que ”cuando el Diputado Félix González era Presidente de la Comisión (de Medio Ambiente), nosotros escuchamos a la familia de Julia Chuñil, y ya demasiados meses en que no hay respuesta del Estado de Chile. Sin el compromiso del gobierno este proyecto también va a ser letra muerta".

Desde la oposición, el diputado Diego Schalper, se sumó a los cuestionamientos por la ausencia del Ejecutivo, apuntando que “cuesta entender que el Gobierno tenga tiempo para tantas cosas y no tenga tiempo para estar en la tramitación de los proyectos de ley que dicen relación con sus carteras”.

En tanto el diputado Vlado Mirosevic, hizo un llamado a la oposición señalando que “este no es un tema de derecha-izquierda, es un tema ético, es un tema de defender la humanidad. Por lo tanto, me gustaría escuchar sinceramente a mis colegas de la oposición que se pronuncien en defensa de los Derechos Humanos y del medio ambiente”

Sus palabras no se quedaron sin respuesta, y fue el diputado Enrique Lee quien apuntó que “quiero que el diputado Mirosevic vea al frente, vea a la testera, que no hay ningún miembro del Ejecutivo, su gobierno, defendiendo este proyecto, que se haga cargo porque estos tres años y medio ha estado sacando provecho de su gobierno cuando le conviene y atacándolo cuando no le conviene”.

