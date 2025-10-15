SUSCRÍBETE
Política

“Es lamentable que pasen estas cosas”: presidente de la Cámara de Diputados tras fallida sesión por falta de quórum

En la Sesión de Sala iniciaron con 51 parlamentarios, pero tras algunas salidas, quedaron solo 48 legisladores, provocando el fracaso de la instancia.

Por 
Javiera Arriaza
 
Nicolás Quiñones
Valparaiso, 15 de septiembre 2025 Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La Cámara de Diputados fracasó en su sesión programada para este miércoles por falta de quórum, luego de que en Sala quedaran solo 48 parlamentarios, esto considerando que necesitan mínimo 50 legisladores de los 155, excluyendo a quienes están desaforados.

Ante la situación, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, lamentó los hechos apuntando que “se cumplió absolutamente el protocolo, no es la primera vez que pasa en un periodo parlamentario”.

Fue en un inicio que el diputado republicano Luis Sánchez expresó su preocupación por el quórum, e incluso interpeló a su par del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri.

Ante eso, el presidente de la Cámara le aclaró que habían presentes 51 parlamentarios, por lo que se cumplía con reglamento. Sin embargo, tras dos suspensiones, se determinó dar por fracasada la sesión, luego que estuvieran presentes solo 48 diputados, según señaló Castro.

Siempre es lamentable que pasen estas cosas, pero obviamente existen situaciones individuales. Aquí hay que ver las personas que estaban efectivamente, hoy día estamos en presupuesto de la nación, y por lo tanto hay una serie de diputados que están en las comisiones y otros defendiendo las partidas a niveles sectoriales también”, explicó el presidente de la Cámara.

La imagen que da la Cámara de Diputados es que había 48 personas cumpliendo sus funciones más todas las demás personas cumpliendo sus funciones. Si sumáramos a esas personas, esta Cámara podría haber funcionado perfectamente. Se dio el caso y tendrá que dar las justificaciones cada uno de los parlamentarios, específicamente por situaciones personales”, añadió.

Por su parte, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, detalló que todos los parlamentarios que no estaban presentes pasan a ser multados con una multa de un 2% de la dieta, es decir, entre unos 150 mil a 175 mil pesos.

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Se estarán acordando del chiste del Bombo Fica”: Contraloría detecta irregularidades en destrucción de droga incautada
La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027
Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Con el Presidente Boric pidiendo apoyo: los detalles del millonario aporte del Estado a los Cóndores
Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026
El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú
Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
