“Es lamentable que pasen estas cosas”: presidente de la Cámara de Diputados tras fallida sesión por falta de quórum

La Cámara de Diputados fracasó en su sesión programada para este miércoles por falta de quórum, luego de que en Sala quedaran solo 48 parlamentarios, esto considerando que necesitan mínimo 50 legisladores de los 155, excluyendo a quienes están desaforados.

Ante la situación, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, lamentó los hechos apuntando que “se cumplió absolutamente el protocolo, no es la primera vez que pasa en un periodo parlamentario”.

Fue en un inicio que el diputado republicano Luis Sánchez expresó su preocupación por el quórum, e incluso interpeló a su par del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri.

Ante eso, el presidente de la Cámara le aclaró que habían presentes 51 parlamentarios, por lo que se cumplía con reglamento. Sin embargo, tras dos suspensiones, se determinó dar por fracasada la sesión, luego que estuvieran presentes solo 48 diputados, según señaló Castro.

“Siempre es lamentable que pasen estas cosas, pero obviamente existen situaciones individuales. Aquí hay que ver las personas que estaban efectivamente, hoy día estamos en presupuesto de la nación, y por lo tanto hay una serie de diputados que están en las comisiones y otros defendiendo las partidas a niveles sectoriales también”, explicó el presidente de la Cámara.

“La imagen que da la Cámara de Diputados es que había 48 personas cumpliendo sus funciones más todas las demás personas cumpliendo sus funciones. Si sumáramos a esas personas, esta Cámara podría haber funcionado perfectamente. Se dio el caso y tendrá que dar las justificaciones cada uno de los parlamentarios, específicamente por situaciones personales”, añadió.

Por su parte, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, detalló que todos los parlamentarios que no estaban presentes pasan a ser multados con una multa de un 2% de la dieta, es decir, entre unos 150 mil a 175 mil pesos.