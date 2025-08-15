SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas

Este viernes se dio a conocer el pacto parlamentario que formarán los cuatro partidos opositores, el cual se hará oficial el sábado.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Este viernes, a través de un comunicado público, los partidos que conforman la coalición Chile Vamos —Evópoli, UDI y RN— junto al partido Demócratas, anunciarion que han alcanzado un acuerdo para conformar un pacto parlamentario.

En la carta, los partidos señalaron que “en un paso trascendental de unidad y gobernabilidad para Chile, la coalición ChileVamos y el partido Demócratas han alcanzado un acuerdo de pacto parlamentario”.

En ese sentido, agregaron que “es un gran paso que cuatro partidos que estuvieron por el abrumador triunfo del Rechazo en el año 2022, hoy vuelvan a unir sus caminos y sus voluntades por el bien de Chile”. “

“Este acuerdo será formalizado el día de mañana, sábado 16 de agosto, en las oficinas del Servicio Electoral”, finalizaron.

A raíz de esto, parlamentarios de oposición destacaron la importancia política del acuerdo.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) comentó que "es una gran noticia para juntar fuerzas y poder cambiar el rumbo a Chile”

“Creo que con esto se hace más fácil ganarle a la continuidad del gobierno, se hace más claro la necesidad de cambiar la forma de hacer las cosas y recuperar la seguridad y recuperar la economía en Chile”, expresó.

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados gremialistas, Henry Leal sostuvo que “Hacemos el llamado a Demócratas a construir con fuerza una alternativa para derrotar a la izquierda y evitar que lleguen al gobierno”.

En ese sentido, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma", destacó que “aquí ha primado la generosidad y la unidad, pensando en tener un parlamento que permita recuperar Chile“.

Asimismo, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, colectividad que compite en otra lista, enfatizó que “valoramos el acuerdo, es un paso relevante para que en un esquema de dos listas, maximicemos desde la oposición las posibilidades de alcanzar una mayoría parlamentaria”.

“Reiteramos nuestro llamado a que agoten los esfuerzos para adherir a Amarillos por Chile, lo que permitiría mejorar el resultado para la oposición”, sentenció.

Más sobre:Chile VamosDemócratasParlamentariosCongresoParlamentoElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

Israel efectúa nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Trump y Putin no logran llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania

Evelyn Matthei concurrirá la mañana del sábado a inscribir su candidatura presidencial ante el Servel

Cuáles son las fugas históricas que han ocurrido en las cárceles chilenas

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas
Chile

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas

Evelyn Matthei concurrirá la mañana del sábado a inscribir su candidatura presidencial ante el Servel

Cuáles son las fugas históricas que han ocurrido en las cárceles chilenas

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes
Negocios

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Wall Street cierra con resultados mixtos y el cobre cae levemente

El otro Sougarret de El Teniente

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League
El Deportivo

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League

Unión Española le da con todo al árbitro Felipe González por polémico penal: “Pareció raro que no haya ido al VAR”

Felipe González y el VAR, otra vez en la polémica: el penal que desató la furia de Unión Española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”
Mundo

Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

Israel efectúa nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

Trump y Putin no logran llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi