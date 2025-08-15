“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas

Este viernes, a través de un comunicado público, los partidos que conforman la coalición Chile Vamos —Evópoli, UDI y RN— junto al partido Demócratas, anunciarion que han alcanzado un acuerdo para conformar un pacto parlamentario.

En la carta, los partidos señalaron que “en un paso trascendental de unidad y gobernabilidad para Chile, la coalición ChileVamos y el partido Demócratas han alcanzado un acuerdo de pacto parlamentario”.

En ese sentido, agregaron que “es un gran paso que cuatro partidos que estuvieron por el abrumador triunfo del Rechazo en el año 2022, hoy vuelvan a unir sus caminos y sus voluntades por el bien de Chile”. “

“Este acuerdo será formalizado el día de mañana, sábado 16 de agosto, en las oficinas del Servicio Electoral”, finalizaron.

A raíz de esto, parlamentarios de oposición destacaron la importancia política del acuerdo.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) comentó que "es una gran noticia para juntar fuerzas y poder cambiar el rumbo a Chile”

“Creo que con esto se hace más fácil ganarle a la continuidad del gobierno, se hace más claro la necesidad de cambiar la forma de hacer las cosas y recuperar la seguridad y recuperar la economía en Chile”, expresó.

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados gremialistas, Henry Leal sostuvo que “Hacemos el llamado a Demócratas a construir con fuerza una alternativa para derrotar a la izquierda y evitar que lleguen al gobierno”.

En ese sentido, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma", destacó que “aquí ha primado la generosidad y la unidad, pensando en tener un parlamento que permita recuperar Chile“.

Asimismo, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, colectividad que compite en otra lista, enfatizó que “valoramos el acuerdo, es un paso relevante para que en un esquema de dos listas, maximicemos desde la oposición las posibilidades de alcanzar una mayoría parlamentaria”.

“Reiteramos nuestro llamado a que agoten los esfuerzos para adherir a Amarillos por Chile, lo que permitiría mejorar el resultado para la oposición”, sentenció.