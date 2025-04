“Esperamos que prime la cordura”: Frente Amplio ante inminente presentación de AC en contra de Gonzalo Durán

Posterior al habitual comité político ampliado de los lunes, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió al libelo acusatorio que anunció la oposición en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA).

La ofensiva apunta a su responsabilidad en la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental, que costó la vida a dos jóvenes.

Al respecto, Martínez señaló que “es preocupante que la mayor política pública impulsada por la oposición sean acusaciones constitucionales que no han logrado su propósito”.

En esa línea, sostuvo: “Hoy día tienen una nueva razón para unificarse en torno a una acusación que ni siquiera tiene fundamentos constitucionales, solamente se puede hacer una acusación constitucional contra el delegado por falta de la Constitución, yo no sé en esta tragedia cuál fue la falta de la Constitución que ha cometido Gonzalo Durán; al contrario he visto a un delegado que hoy día tiene el respaldo incluso de alcaldes que no son de nuestro sector político, lo han podido ver con Desbordes y Sichel”.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Por lo tanto, creo que se busca simplemente una ganancia pequeña ante una tragedia muy grave donde se han tomado muchas medidas por parte del gobierno, pero también en torno a investigaciones que todavía están pendientes”, continuó.

“Así que esperamos que prime la cordura y que aquí podamos pensar en las víctimas y en que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir”, concluyó la exdelegada presidencial de RM.