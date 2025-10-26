SUSCRÍBETE
Política

“Espero recibir algún golpe y ver si damos otro”: Artés en la previa al debate presidencial

"Espero que puedan responder", dijo el candidato independiente con respecto a sus contendores que deberán contestar sus preguntas.

Helen Mora 
Helen Mora
Foto: Andres Perez

En la previa de un nuevo debate televisivo de los ocho candidatos a la Presidencia, el abanderado independiente Eduardo Artés abordó sus expectativas de la jornada.

“Vengo con mucho ánimo a debatir. Espero que sea de alturas en cuanto a las propuestas (...) recibir algún golpe y ver si damos otro, desde el punto de vista político”, comenzó señalando en diálogo con Canal 13, medio de comunicación que transmitirá el debate.

Hecho el punto, se refirió a las preguntas que deberá realizar a dos de sus contendores: Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Franco Parisi (PDG).

“No creo que las preguntas sean tan difíciles, pero espero que las puedan responder”, dijo.

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

