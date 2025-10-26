“Espero recibir algún golpe y ver si damos otro”: Artés en la previa al debate presidencial
"Espero que puedan responder", dijo el candidato independiente con respecto a sus contendores que deberán contestar sus preguntas.
En la previa de un nuevo debate televisivo de los ocho candidatos a la Presidencia, el abanderado independiente Eduardo Artés abordó sus expectativas de la jornada.
“Vengo con mucho ánimo a debatir. Espero que sea de alturas en cuanto a las propuestas (...) recibir algún golpe y ver si damos otro, desde el punto de vista político”, comenzó señalando en diálogo con Canal 13, medio de comunicación que transmitirá el debate.
Hecho el punto, se refirió a las preguntas que deberá realizar a dos de sus contendores: Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Franco Parisi (PDG).
“No creo que las preguntas sean tan difíciles, pero espero que las puedan responder”, dijo.
