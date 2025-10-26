Candidatos presidenciales se enfrentan en un nuevo debate televisivo este domingo
El espacio televisivo tendrá tres segmentos temáticos -seguridad, economía y política- y dos rondas de preguntas cruzadas entre los candidatos.
A 20 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, los candidatos a La Moneda se enfrentan por tercera vez en una debate televisivo que será transmitido desde las 20.00 horas por Canal 13.
Pese a que se trata del tercer debate televisado, en realidad es la segunda oportunidad en que todos los presidenciables se enfrentarán. El primer encuentro tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre en los estudios de Chilevisión con la asistencia de todos los aspirantes a la Presidencia. El segundo evento de este tipo -un bloque especial en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade)- tuvo la ausencia de Eduardo Artés, y con ello sólo siete de los ocho candidatos debatieron.
Para esta oportunidad, no obstante, todos confirmaron su asistencia: Jeannette Jara (Partido Comunista), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Partido Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente) y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.
Conoce todos los detalles del debate
A qué hora y dónde ver el debate
El debate -conducido por Soledad Onetto e Iván Valenzuela- será transmitido por Canal 13 y sus señales online y radiales -T13 en vivo, T13 Radio, t13.cl y radio 13C- entre las 20.00 y las 22.45 horas. Será interrumpido a las 20.40 horas por la franja electoral.
Adicionalmente, la estación televisiva anunció que habrá cobertura especial desde las 17.50 horas por su señal abierta y un react transmitido por 13.cl que contará con la participación de los periodistas Enrique Mujica y Álvaro Paci y del analista político Axel Callís.
El formato
El espacio televisivo, según ha informado Canal 13, constará de tres secciones: un minuto inicial para cada uno de los candidatos, segmentos temáticos y dos rondas de preguntas cruzadas entre los presidenciables.
Los segmentos temáticos son tres: seguridad (crimen organizado y narcotráfico), economía (empleo, pensiones y “permisología”) y finalmente, política y contingencia. Cada candidato tendrá un minuto para responder la pregunta temática y las eventuales contra-preguntas. Al final de cada segmento temático, habrá un espacio de interacción libre para que los candidatos puedan interpelarse entre sí sobre el tema propuesto en ese bloque (seguridad, economía o política).
De esta manera, los candidatos abrirán el espacio con el minuto inicial de cada uno, seguido por los segmentos temáticos de seguridad y economía, la primera ronda de preguntas cruzadas, el segmento de política y, para finalizar, la segunda ronda de preguntas cruzadas.
El orden en que hablarán los candidatos fue sorteado y quedó de la siguiente forma:
- 1. Franco Parisi
- 2. Jeannette Jara
- 3. Eduardo Artés
- 4. José Antonio Kast
- 5. Evelyn Matthei
- 6. Johannes Kaiser
- 7. Marco Enríquez-Ominami
- 8. Harold Mayne-Nicholls
Preguntas cruzadas
Cada una de las rondas de preguntas cruzadas tendrá una duración de 12 minutos. Este espacio contempla una pregunta de 20 segundos de un candidato a otro y un minuto para que el aludido responda.
Primera ronda de preguntas cruzadas (primer bloque)
- Harold Mayne-Nicholls pregunta a Marco Enríquez-Ominami
- Marco Enríquez-Ominami pregunta a José Antonio Kast
- Johannes Kaiser pregunta a Harold Mayne-Nicholls
- Evelyn Matthei pregunta a Johannes Kaiser
- José Antonio Kast pregunta a Eduardo Artés
- Eduardo Artés pregunta a Evelyn Matthei
- Jeannette Jara pregunta a Franco Parisi
- Franco Parisi pregunta a Jeannette Jara
Segunda ronda de preguntas cruzadas (tercer bloque)
- Johannes Kaiser pregunta a Jeannette Jara
- Eduardo Artés pregunta a Franco Parisi
- Harold Mayne-Nicholls pregunta a José Antonio Kast
- Franco Parisi pregunta a Marco Enríquez-Ominami
- José Antonio Kast pregunta a Evelyn Matthei
- Marco Enríquez-Ominami pregunta a Harold Mayne-Nicholls
- Jeannette Jara pregunta a Johannes Kaiser
- Evelyn Matthei pregunta a Eduardo Artés
Lo Último
Lo más leído
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.