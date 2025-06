“Está bien que haya debate, que haya aspereza”: Presidente Boric desdramatiza críticas al gobierno por parte de candidatos oficialistas

El Presidente Gabriel Boric abordó este miércoles el escenario de las elecciones primarias presidenciales del próximo 29 de junio, asegurando que, los distintos abanderados “tienen derecho” a diferenciarse entre sí frente a las críticas que han realizado a la gestión del gobierno y a los cruces que han tenido entre ellos.

A nueve meses de dejar La Moneda, Boric concedió una extensa entrevista televisiva con CNN Chile donde se refirió diferentes temas de gestión y políticos, como son los comicios a realizarse el próximo 29 de junio, donde competirán Jaime Mulet (FRVS), Jeannette Jara (PC), Carolina Tohá (PPD) y Gonzalo Winter (FA).

En esa línea, ante los comentarios que sostienen una falta de ambiente electoral, el Presidente Boric sostuvo que “siento harto olor a primaria”.

“Mi posición era tener la primaria más amplia posible”, señaló respecto a los nombres que competirán por representar al oficialismo. “Yo estoy contento con la primaria que tenemos”, agregó.

Sobre las críticas que han efectuado candidatos oficialistas ad portas de las primarias, indicó que “es evidente que tienen el deber de diferenciarse en algo“.

Consultado sobre si les pediría “moderación” en relación a los cuestionamientos, el Mandatario sostuvo que “está bien que haya debate, que haya aspereza”.

A renglón seguido, dijo que “no les pediría eso, les pediría que sean candidatos sinceros, abiertos, que debatan, que le pongan pasión, que convoquen a la mayor cantidad de gente posible".

“Que tengamos una primaria que sea con ánimo, con hambre y en eso evidentemente tienen que marcar diferencias con el gobierno”, indicó.

Esto, también a raíz de los cuestionamientos que han manifestado Jeannette Jara en materia de seguridad o Gonzalo Winter respecto a la gestión de la exministra del Trabajo en terminar con las AFP dentro de la reforma previsional.

En esa línea, destacó que la elección del próximo 29 de junio no es una instancia “de defensa del gobierno”.

“La primaria es también la propuesta respecto de lo que viene. Entonces me parece muy bien que los candidatos digan ‘mire, esto el gobierno del Presidente Boric no alcanzó a hacerse o no se pudo hacer, o fallaron en esto y nosotros por lo tanto haríamos tal cosa’... en buena hora”, resaltó el jefe de Estado.

Consultado por su percepción hacia las candidaturas, descartó pronunciarse. “En este caso, yo como Presidente de la República, sería una falta de respeto habiéndole exigido a mis ministros prescindencia de cara a la primaria plantear yo, una posición que evidentemente generaría una posición de cara a la primaria”, afirmó.

Relación con la DC

Durante la conversación, también fue consultado por la “nueva relación” entre el gobierno y la Democracia Cristiana (DC).

Así, este martes, la senadora Yasna Provoste y el diputado Eric Aedo asistieron al cónclave oficialista en el Cerro Castillo de Valparaíso, donde uno de los temas fue la conformación de las listas parlamentarias.

“Cuando uno mira las experiencias del mundo Occidental al menos, que hoy día los desafíos que tenemos, las diferencias que hay dentro de los progresismos, son de matices, de identidades y no de fondo. Y ante adversarios que plantean programas totalmente distintos, algunas veces desafiando o no, sino que vulnerando los principios democráticos en los que todos, por lo menos dicen creer, es necesario unirse”, señaló Boric respecto a la relación con la falange.

“En particular con la DC, a la hora de los quiubo como se dice, hemos tenido acuerdo en la mayoría de los temas. Ellos han puestos sus puntos sobre la mesa, pero en lo central o en la dirección de las reformas, ha habido bastante nivel de acuerdo y eso yo creo que es positivo y creo que es bueno sumando y tener una coalición, un proyecto más amplio de lo que solo empezó (…)”, dijo Boric respecto a la inclusión de la falange en las negociaciones por un pacto parlamentario.

En esa línea, también recordó que, al inicio de su administración, el partido liderado por el diputado Alberto Undurraga dejó en claro que no quería ser parte del gobierno. “Nos lo dijeron explícitamente que no querían ser parte del gobierno”, señaló Boric, destacando el apoyo recibido por la senadora Yasna Provoste (DC).

Respecto a la posibilidad de invitar a la DC a un eventual gobierno del Frente Amplio o a lo que resta de la actual administración, el jefe de Estado sostuvo que “yo no te pondría ningún problema, la verdad".

“Tengo la impresión de que ellos en este momento no querrían. De hecho, Alberto Undurraga dijo que Yasna Provoste y Eric Aedo no representaban al partido. Entonces, es una cuestión complicada que no da para anunciar acá”, sostuvo el jefe de Estado.

Pese a lo anterior, resaltó el rol de la DC en el respaldo a las leyes impulsadas por esta administración, como la ley “papito corazón”, la reforma tributaria, reducción de jornada a 40 horas y el aumento del sueldo mínimo.