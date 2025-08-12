SUSCRÍBETE
Política

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

Tras una extensa reunión del oficialismo y la DC, el secretario general del PS salió a hablar con la prensa. Allí transparentó que las tratativas no han sido rápidas, pero que el esfuerzo está puesto en consolidar una sola lista parlamentaria.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

A eso de las 09.30 horas, los representantes del oficialismo llegaron hasta la sede del Partido Socialista para llevar a cabo una nueva jornada de negociación de cara a las elecciones parlamentarias.

Cuatro horas más tarde, el secretario general del PS, Camilo Escalona, salió a dar una vocería oficial sobre las tratativas.

Frente a los medios, el exsenador sinceró que han tenido un avance lento considerando los plazos.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Queremos configurar una lista única, sin embargo, no hemos avanzado como esperábamos (...) hay puntos generados sobre lo que hemos llamado la arquitectura, o sea, cómo se configuran los distintos para tener un mayor potencial electoral y de elegibilidad, en que no coinciden nuestras miradas. Entonces eso alarga la conversación que nos tiene en un momento de lento avance, que no es suficiente por el plazo que hay”, comenzó señalando Escalona.

“Para ser bien francos, estamos avanzando más lento de lo que se necesita. Esa es la realidad”, reiteró.

“Lo que les puedo decir es que todos tenemos conciencia de que este es un acuerdo fundamental, que hay que poner todo lo que sea necesario para sacarlo adelante”, cerró el dirigente PS.

