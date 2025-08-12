“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

A eso de las 09.30 horas, los representantes del oficialismo llegaron hasta la sede del Partido Socialista para llevar a cabo una nueva jornada de negociación de cara a las elecciones parlamentarias.

Cuatro horas más tarde, el secretario general del PS, Camilo Escalona, salió a dar una vocería oficial sobre las tratativas.

Frente a los medios, el exsenador sinceró que han tenido un avance lento considerando los plazos.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Queremos configurar una lista única, sin embargo, no hemos avanzado como esperábamos (...) hay puntos generados sobre lo que hemos llamado la arquitectura, o sea, cómo se configuran los distintos para tener un mayor potencial electoral y de elegibilidad, en que no coinciden nuestras miradas. Entonces eso alarga la conversación que nos tiene en un momento de lento avance, que no es suficiente por el plazo que hay”, comenzó señalando Escalona.

“Para ser bien francos, estamos avanzando más lento de lo que se necesita . Esa es la realidad”, reiteró.

“Lo que les puedo decir es que todos tenemos conciencia de que este es un acuerdo fundamental, que hay que poner todo lo que sea necesario para sacarlo adelante”, cerró el dirigente PS.