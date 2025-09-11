“Estatura presidencial, liderazgo y carácter”: los puntos fuertes de Matthei en el debate según el análisis de su comando

En el comando de Evelyn Matthei sacan cuentas alegres de la participación de la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas en el debate de Chilevisión la noche de este miércoles.

El primero foro televisivo de cara a los comicios de noviembre tuvo además de la exalcaldesa de Providencia a los otros siete aspirantes a La Moneda: José Antonio Kast, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés, Franco Parisi y Harold Mayne-Nicholls.

En horas de esta mañana, ya más en frío, el senador Juan Antonio Coloma, coordinador político de la campaña, y Gonzalo Sanhueza, jefe económico del comando, entregaron un análisis sobre el desempeño de la abanderada de la derecha tradicional.

“En particular, debemos reconocer que estamos especialmente contentos con la participación de Evelyn Matthei, mostró actitud presidencial, ideas, carácter, y algo que es muy importante: esperanza. En un escenario en que parecía que era la división, la tensión, la polarización, lo que de alguna manera está imperando, creo que es gratificante, alegra al alma ver a Evelyn Matthei con ese liderazgo presidencial, con ideas, con propuestas, con optimismo, con esperanza, con un solo equipo”, dijo Coloma.

Y luego agregó: “Creo que eso es una diferencia muy profunda. El futuro se construye con un solo equipo, no dividiendo, sino que teniendo proyectos, propuestas y siendo capaz de asegurar que hay capacidad, no solamente de denunciar los problemas, de resolver los problemas. Creo que es un debate importante, una actuación, básicamente un despliegue muy adecuado de Evelyn Matthei. Y nos quedamos con eso, la estatura presidencial, el liderazgo, el carácter, la esperanza”.

Sanhueza, por su parte, destacó que: “Evelyn Matthei fue la única candidata que hizo propuestas concretas para solucionar los problemas reales de las personas. Propuso un millón de empleos y es una política pública urgente para devolverle la dignidad a los hogares; propuso pie cero para que los jóvenes vuelvan a tener el sueño de la casa propia, y propuso revertir la lista de espera en cáncer, especialmente en mujeres, que también es una necesidad urgente”.

“Creo que fue un gran debate y Evelyn Matthei hizo propuestas que van a ayudar a las personas a resolver sus problemas en la vida diaria”, remarcó.