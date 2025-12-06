“Estos últimos días serán decisivos”: oficialismo refuerza despliegue territorial en Maipú para captar indecisos

A casi una semana del balotaje presidencial, figuras del oficialismo intensificaron su presencia en Maipú en el marco de la campaña “1+1 por Jara”, iniciativa que busca ampliar la llegada al electorado indeciso de cara a la segunda vuelta presidencial.

El alcalde Tomás Vodanovic, la diputada Claudia Mix y los diputados electos Tatiana Urrutia, Gustavo Gatica y Marcos Barraza encabezaron este sábado una serie de puerta a puerta en distintos sectores de la comuna, uno de los territorios prioritarios para el comando de Jeannette Jara.

El jefe comunal de Maipú relevó la apuesta por el contacto directo con los hogares, asegurando que “la idea de esta campaña es que cada votante pueda convencer a una persona más”. En ese sentido, explicó que uno de los objetivos es aclarar dudas sobre el programa de gobierno de la abanderada oficialista.

El diputado electo Gustavo Gatica, afirmó que “estos últimos seis días de campaña serán decisivos para consolidar el crecimiento que ha mostrado la candidatura de Jeannette Jara”, agregando que existe un “aumento de personas indecisas, y se explica en parte por el mal desempeño de José Antonio Kast en los debates y por las propuestas que ha impulsado la derecha en los últimos días

En tanto, Marcos Barraza apuntó directamente contra el candidato republicano, señalando que se trata de una “candidatura ambigua, indefinida, que evita exponer su punto de vista por temor a perder apoyo”.