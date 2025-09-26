Evelyn Matthei dice que cambio de postura de Jeannette Jara respecto a Cuba responde a “algo electoral”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó este jueves que el cambio de visión de la abanderada oficialista y de la DC, Jeannette Jara, respecto a Cuba, responde a circunstancias electorales y no a una “reflexión” como señaló la militante comunista.

En el programa “Candidato llegó tu hora”, de TVN, Matthei señaló que “Jeannette Jara ha sido miembro del Partido Comunista, creo, desde los 14 años. En general el PC apoya mucho, a quien se le va a olvidar, incluso hay expresidentes que corren a abrazar a Fidel Castro”.

“Por lo tanto hay ahí una conexión emocional con el régimen de Cuba que es innegable”, agregó.

Consultada sobre si cree que el cambio de postura de Jara responde a una estrategia, Matthei señaló que “creo que es algo electoral”.

La abanderada del oficialismo previo a la elección primaria del 29 de junio señaló que en la isla imperaba un “sistema democrático distinto”.

Sin embargo, este miércoles en una entrevista con Pedro Carcuro, afirmó haber realizado una “reflexión bien dolorosa para mí” y, tras ser insistida en su postura, sostuvo que “claramente no es una democracia, pero creo que tienen que resolver ellos, digamos, sus problemas”.