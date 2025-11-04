Exdirector de la BCN asegura que aún sigue en funciones, pero Congreso le negó acceso

Un insólito incidente se registró el lunes en la sede del Poder Legislativo de Santiago, hasta donde llegó el exdirector de la Biblioteca del Congreso, Diego Matte.

A pesar de que todos entendían que él ya había cesado en el cargo, luego de que los presidentes del Senado y la Cámara aceptaran su renuncia, Matte intentó ingresar a las oficinas de la BCN, pero se le negó el acceso.

A través de una carta, enviada al Congreso, el abogado acusó un trato vejatorio. “Aún me encuentro en ejercicio de mi cargo... por estar vigente mi nombramiento, ya que fue rechazada mi renuncia y he regresado de mis vacaciones” , relató, al tiempo que denunció que fue bloqueado su “correo electrónico, el acceso a la intranet de la Biblioteca, servicios de la web y la validez de mi credencial de acceso... De hecho, esta mañana he concurrido a mi oficina y me he encontrado con la indigna y humillante situación de que no estaba habilitado para ingresar”, dijo.

Desde las mesas del Senado y la Cámara sostienen que la renuncia de Matte fue zanjada.

La razón de esta contradicción se debería a que Matte presentó su renuncia para que se hiciera efectiva a partir del 2026. Pero esa solicitud no fue aceptada y se le cursó la renuncia de forma inmediata, una vez que se finalizaran sus días de vacaciones.