“Falta total de humanidad”: senadora Campillai en picada contra Kaiser por afirmar que indultaría a carabinero que la cegó

La senadora independiente, Fabiola Campillai, este viernes respondió a las declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser (PNL), quien afirmó que en su eventual gobierno indultaría al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel por cegar a la parlamentaria en el contexto del estallido social.

Las declaraciones del diputado se dieron en el tercer programa del nuevo pódcast “Cómo te lo explico” , de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el que es transmitido por La Tercera.

“En principio, me encantaría soltar a todos”, dijo Kaiser, quien afirmó que la medida aplicaría para Maturana, y también para otros exuniformados.

Y luego agregó: “Yo le voy a devolver a nuestros uniformados, que salvaron a Chile de caer en un golpe de Estado, les voy a devolver su libertad”.

No me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones.



Sus palabras muestran una falta total de humanidad tremenda. No solo no sienten empatía, sino que los… https://t.co/DFRGUc0dtq — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) November 14, 2025

Campillai retrucó a Kaiser mediante una publicación en sus redes sociales: “No me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones”.

“Sus palabras muestran una falta total de humanidad tremenda. No solo no sienten empatía, sino que los mueve el odio, la rabia y la ignorancia", remarcó.

Finalmente, apuntó que “nunca más debe repetirse lo que me pasó a mí ni lo que vivieron las más de 400 víctimas de trauma ocular. Por eso, los responsables deben estar en la cárcel, y los negacionistas, lejos de La Moneda”.