Famosos en las papeletas: Pablo Herrera logra entrar por RN y Marlén Olivarí se queda con cupo parlamentario de Evópoli

El cantante Pablo Herrera y la exmodelo Marlén Olivarí, dos de las figuras mediáticas que buscaban postularse al Congreso en las elecciones de noviembre próximo, lograron finalmente inscribir su nombre en las papeletas, tras sortear una serie de resquemores en las tiendas de oposición.

De hecho, la candidatura del cantautor y panelista del programa “Sin Fitros”, de canal Vive, estuvo en entredicho hasta última hora , e incluso en RN -el partido que lo apoya- barajaron durante este lunes en la posibilidad de bajar su postulación al distrito 14, que incluye las comunas de Buin, Calera de Tango, Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, Paine, Padre Hurtado, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro, Talagante y María Pinto.

En efecto, en la tienda de Antonio Varas no estuvo exenta de controversia la incorporación de Herrera en la lista, dado el apoyo que el intérprete de “Tengo un amor” ha manifestado a José Antonio Kast.

Sin embargo, fuentes de la colectividad liderada por Rodrigo Galilea afirmaron que su inscripción estaría sujeta a las conversaciones finales que se desarrollarían durante la tarde de este lunes, las que finalmente llegaron a buen puerto.

En un escenario similar se encontraba Marlén Olivarí. La show-woman y participante del reality “Mundos Opuestos”, de Canal 13, estaba contemplada por RN para competir por el distrito 6, que agrupa, en la Región de Valparaíso, a las comuna de Puchuncaví, San Felipe, Llay Llay, Quilpué, Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Olmué, Cabildo, Papudo, Calera, Putaendo, La Ligua, Quillota, Rinconada, Petorca, Quintero, La Cruz, Hijuelas, Santa María, Nogales, Panquehue, Villa Alemana, Zapallar, Catemu y Limache.

Sin embargo, tras las tratativas de este lunes, terminó ingresando a la papeleta con cupo de Evópoli, de la misma coalición opositora.