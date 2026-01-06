Felipe Melo renuncia como jefe de asesores de Boric y asume la exministra Aisén Etcheverry

La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República, informó que este martes el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del jefe de asesores de la Presidencia, Felipe Melo Rivara.

En la comunicación se señala que el Mandatario “agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Felipe Melo”.

Asimismo, se comunicó que desde hoy asume el cargo de jefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda, la exministra de Ciencia, Aisén Etcheverry Escudero.

Previo a asumir en el Segundo Piso, Melo se desempeñaba como director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.

Su llegada se produjo tras la salida de Miguel Crispi, luego de una serie de polémicas y presiones en torno a su figura, las que se acentuaron con su negativa a responder preguntas ante la comisión investigadora del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Etcheverry, en tanto, hasta ahora era parte del gabinete presidencial como Jefa de Planificación Estratégica. Cargo que asumió en julio de 2025, tras salir del gabinete.

Esto, tras la buena evaluación que tuvo como vocera de gobierno durante el pre y posnatal de Camila Vallejo. Una labor que realizó en paralelo a su titularidad por entonces en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación.