Figueroa desdramatiza diferencia entre Jara y Carmona sobre Cuba previo a primarias, y asegura: “No hay una contradicción” del PC

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, la mañana de este jueves desdramatizó la diferencia de miradas sobre Cuba entre la candidata presidencial de la tienda, Jeannette Jara, y el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona.

Esto, luego del pronunciamiento que hizo la exministra del Trabajo en el marco de los debates previo a las primarias del progresismo de este domingo 29 de junio. La abanderada comunista había sido emplazada por Carolina Tohá (PPD) y Gonzalo Winter (FA) a no evadir las preguntas sobre la situación de ese país y Venezuela.

“Sí, yo entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos” , dijo Jara sobre la isla.

Tras estos dichos, el presidente del PC marcó una diferencia con la candidata a solo días de los comicios del domingo. “No hay en Cuba gente que esté presa porque piensa distinto”, sostuvo en una entrevista con Cooperativa, y agregó que la isla “ha vivido el cerco, el bloqueo criminal de Estados Unidos, que ahora ha agregado que (Cuba) es un país que promueve el terrorismo”.

En diálogo con el programa de streaming de La Tercera “Desde La Redacción”, Figueroa planteó: “(Las diferencias) nosotros las tenemos resueltas por la vía de la política que aprobamos en el Congreso (del partido) y lo que nuestra candidata ha dicho con absoluta claridad es que en materia de vulneración de los derechos humanos no hay doble estándar y eso también lo dice el informe de las resoluciones y el informe de nuestro Congreso desarrollado en enero de este año, tenemos una mirada particular sobre Cuba y lo hemos dicho siempre”.

“Yo diría que más que decir que aquí lo que hay son diferencias entre la candidata y el presidente del partido, lo que tenemos es un debate que ha sido sesgado”, acusó, y luego agregó que “una cosa es que uno debata sobre política internacional, sobre por ejemplo la profundización de la democracia y la crisis de la democracia a nivel global, (y otra) si eso lo vamos a hacer en torno a los límites o el contorno o el contexto que la derecha quiere instalar en Chile”.

“A mí me sorprende mucho más que nosotros estemos debatiendo estos temas única y exclusivamente porque este contexto lo pone la derecha”, insistió.

Y luego agregó: “A mí me parece que aquí no hay una contradicción (...) no es eso”.

Figueroa recalcó que el PC “está del lado de la paz, en eso no hay ninguna contradicción entre la candidata y el partido” y afirmó que “en términos de violaciones a los derechos humanos, hemos defendido los derechos humanos aquí y en todos lados, eso lo ha señalado el presidente del partido, lo ha señalado la candidata”.