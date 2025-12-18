SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    El empresario es una de las cartas que corre con ventaja, según transmiten en el equipo del presidente electo, quien busca que su nuevo ministro de Relaciones Exteriores tenga un perfil con énfasis en lo comercial y que promueva inversiones.

    Por 
    Rocío Latorre
    Paula Catena
     
    Víctor Cofré

    Similar a lo que fue Alfredo Moreno durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Eso dicen en el equipo de José Antonio Kast cuando se les pregunta qué tipo de canciller busca el presidente electo para liderar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Moreno es ingeniero civil de la Universidad Católica y MBA en Chicago, que cuenta con historial empresarial que lo hicieron apto para el perfil que buscaba Piñera en esa época: énfasis en lo comercial y que promueva inversiones. Un diseño parecido quiere Kast, según aseguran al menos tres fuentes distintas de su entorno.

    En este escenario, uno de los nombres que se ha transformado en el favorito para asumir ese desafío es Francisco Pérez Mackenna, quien el día domingo de las elecciones de segunda vuelta estuvo en el comando de Kast celebrando y actualmente es gerente general de Quiñenco.

    Pérez Mackenna, ingeniero comercial de profesión, es empresario de larga data. Su presencia en el viaje que realizó Kast a Argentina, para reunirse con Javier Milei y José Luis Daza, no pasó desapercibida en la delegación y algunos transmiten que fue una señal de Kast que se sume a su equipo ministerial.

    Y es que el mandatario electo, dicen en su entorno, quiere una Cancillería pragmática, que la lidere alguien de un perfil amplio de relacionamiento internacional y que le sirva para promover inversiones. No quiere, agregan las mismas versiones, que esa cartera lidere temas que puedan ideologizarse como ocurrió durante el segundo gobierno de Piñera, con el nombramiento de Roberto Ampuero en la Cancillería.

    En esa ocasión, tuvo una impronta más política la cartera, por el pasado comunista de Ampuero y los temas que relevaron como cartera, entre ellas, levantar una fuerte ofensiva contra Nicolás Maduro.

    El perfil más económico que se busca ahora explica por qué el nombre de Pérez Mackenna genera consenso dentro del círculo más estrecho de Kast. Quienes lo conocen destacan que no se trata solo de un ejecutivo con experiencia en grandes conglomerados, sino de un actor habituado a la relación con mercados internacionales.

    Una de las ideas que se repite entre quienes participan del diseño inicial del gobierno del republicano es fortalecer el rol de las embajadas como plataformas activas de atracción de inversiones y de apertura de mercados para empresas chilenas, especialmente en un contexto de competencia regional por capitales extranjeros.

    Francisco Pérez Mackenna lleva toda una vida en el grupo Luksic, pero probablemente está en sus últimos años en el conglomerado. En marzo de 2026, Pérez Mackenna cumplirá 68 años y la renuncia de Andrónico Luksic Craig a fines de 2023, poco antes de cumplir los 70 años, impuso de alguna manera un límite de edad al resto de los colaboradores principales del grupo.

    Además, podría ser el momento de partir, creen en el mundo empresarial: la última reorganización del grupo, precisamente tras la renuncia de Andrónico Luksic a la presidencia de Quiñenco y varios otros directorios, le impuso un techo a su crecimiento en el mismo conglomerado. A fines de 2023, en la presidencia de Quiñenco, los Luksic escogieron a otro ejecutivo clave, el también presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo, quien lleva tantos años como Pérez Mackenna junto al clan empresarial, pero tiene una relación más antigua y cercana con Luksic.

    Pérez Mackenna fue gerente general de Citicorp Chile entre 1985 y 1991, donde trabajó cercanamente a Sebastián Piñera. En 1991 llegó al grupo Luksic, como gerente general de CCU, cargo que ocupó por siete años. En 1998 asumió como gerente general de Quiñenco, como brazo derecho de Guillermo Luksic Craig, quien manejaba los negocios industriales de los Luksic hasta su fallecimiento en 2013. Y de ese lugar, Pérez Mackenna no se ha movido en todos estos años, liderando grandes y emblemáticas transacciones para los Luksic.

    Quiñenco es el vehículo familiar desde donde se controlan empresas como CCU, CSAV, Invexans e Banco de Chile. Los negocios mineros son manejados vía Antofagasta PLC y han sido encabezados las últimas décadas por Jean Paul Luksic Fontbona.

