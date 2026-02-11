Frank Sauerbaum, Ricardo Toro y los otros nombres con los que Claudio Alvarado llegará a Interior

Aunque ahora se encuentra en su casa con su familia en el sur del país, Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior, por estos días ha ido zanjando los nombres de los integrantes del equipo que lo acompañará en La Moneda a partir del próximo 11 de marzo.

Así, tras conversar con el presidente electo, José Antonio Kast, ha definido a quienes liderarán algunas de las divisiones y servicios de su ministerio. Por ejemplo, como director del Servicio Nacional de Migraciones, Alvarado optó por nombrar al actual diputado Frank Sabuerbaum (RN), quien perdió su reelección.

Valparaiso, 7 de enero 2026 Punto de prensa del diputado Frank Sauerbaum Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En el entorno de Alvarado transmiten que se inclinó por él, entre otras razones, debido a que conoce bien el proceso legislativo y comunica bien. Esto último es clave debido a que migración es uno de los principales ejes del “gobierno de emergencia” de José Antonio Kast y es un área donde se concentran varias de las expectativas ciudadanas.

Actualmente, en ese puesto en la administración de Gabriel Boric está Luis Thayer.

Como jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, en tanto, llegará el abogado José Uzal, quien ya ha trabajado antes en esa cartera y conoce el área penal, administrativa y legislativa.

La División de Coordinación Interministerial la liderará el abogado Cristián Loewe, quien durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera ocupó el mismo lugar cuando la repartición estaba radicada en la Segpres. Actualmente es vicepresidente ejecutivo del centro de estudios de centroderecha Ideas País.

En la División de Estudios la jefatura estará a cargo de Anice Saud, quien en los dos gobiernos de Piñera se desempeñó como analista y coordinadora del área cuando dependía de la Segpres.

En la División de Gobierno Interior estará Vicente Núñez, quien ha estado colaborando en la Oficina del Presidente Electo (OPE) y estuvo en la primera administración de Piñera. Por esos años asumió la dirección de la ONEMI, cargo en el cual, en todo caso, recibió cuestionamientos.

En 2012 su renuncia a la dirección de la ONEMI desató críticas en la izquierda, no solo por su gestión sino también porque días después asumió un nuevo cargo como asesor en el Ministerio del Interior, obligando al gobierno a salir a dar explicaciones.

Actualmente, en esa repartición -que es codiciada por los partidos debido a que desde ahí se nombra a distintos puestos de trabajo dentro del gobierno- está el socialista Andrés Santander.

A cargo de la División de Administración y Finanzas llegará Rodrigo Sánchez, quien estuvo en la jefatura de finanzas de la Dirección Administrativa de la Presidencia en el segundo gobierno de Piñera.

Las mismas fuentes agregan que también llegará al gabinete, como coordinadora interministerial en materias de Seguridad, Pilar Giannini, quien antes se desempeñó en la jefatura de esa unidad cuando estaba radicada en Interior.

En la Unidad de Riesgos y Emergencias, a partir de abril, se integrará el exdirector de Onemi Ricardo Toro.

En el equipo, además, para temas legislativos apoyará el abogado Gustavo Valdés, quien cumplió funciones similares en el gobierno pasado. También llegará como asesora en el gabinete para la coordinación con las subsecretarías y servicios dependientes de Interior la abogada Carolina Alid, quien trabajó en la Subdere durante el gobierno de Piñera.

En el caso del director de la ANI, Alvarado -dicen en su entorno- está por cerrar el nombre, lo que espera concretar la próxima semana. Respecto del Senda y Senapred, que dependen de su cartera, son cargos nominados por Alta Dirección Pública (ADP).

Así, en el sector transmiten que el futuro titular del Interior optó por un equipo que tenga experiencia previa en procesos administrativos y en funcionamiento del Estado. Esto, con el objetivo de acotar el margen de error.

Sobre los personeros de confianza que tendrá Alvarado en la cartera, optó por el abogado Gonzalo Guerrero como su jefe de gabinete, quien ocupó ese mismo cargo cuando el UDI estuvo como subsecretario de la Subdere y de la Segpres.

El área de Comunicaciones, según transmiten en el entorno de Alvarado, la encabezaría el periodista Cristian Pizarro, quien actualmente es editor del diario El Mercurio. Él estaría acompañado de los periodistas Karelyn Luttecke -quien es asesora de la UDI en el Congreso- y Francisco Grimberg, quien colaboró en la administración pasada en la misma cartera.