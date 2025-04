Frente Amplio marca diferencia de tono con Boric tras desmarques de Tohá y Vodanovic con el gobierno

Desde el Frente Amplio (FA) no se tomaron con tanta mesura como el Presidente Gabriel Boric -militante de la tienda- los desmarques con el gobierno que han quedado en evidencia en los pronunciamientos de las candidatas presidenciales del Socialismo Democrático Carolina Tohá (PPD) y Paulina Vodanovic (PS).

Las declaraciones en torno a esta postura de ambas presidenciables del progresismo han sido recurrentes desde que fueron proclamadas por sus respectivas tiendas de cara a las primarias del sector, en las que han marcado que no representan la continuidad del actual gobierno.

La más reciente de estas intervenciones la protagonizó ayer jueves la exministra del Interior, quien en diálogo con Súbela Radio apuntó a la “inexpertise” del FA. “Creo que no es una acusación, es un hecho” , planteó.

En la misma jornada de ayer, en el último día de su visita de Estado a Brasil, el Mandatario fue inquirido por la prensa nacional que lo acompañó sobre dichos desmarques. “No me preocupa en absoluto, porque yo lo que quiero es que el progresismo sea mayoría. Y para ser mayoría hay que ir más allá del gobierno”, respondió.

Y luego agregó: “Y por lo tanto, me parece no solamente respecto de la candidata (Carolina) Tohá, sino también de todos los candidatos de la primaria que tienen que marcar sus énfasis. Así que, bienvenido sea, yo no voy a entrar en polémicas con ellos”.

A diferencia del Jefe de Estado, en su partido esas declaraciones no han sido recibidas con tanta liviandad y han optado por responder en un tono más duro.

La diputada Gael Yeomans (FA), por ejemplo, en entrevista con 24 Horas este viernes, señaló: “Este tipo de pronunciamientos por parte de Carolina Tohá me parecen distantes a la actitud que ha tenido el Presidente Gabriel Boric, cuando también era candidato, en donde abogó por poner la unidad por delante, por ampliar la base de apoyo, por generar fuentes de diálogo”.

“En cambio, en esto veo que se quiere más bien marcar distancia, marcar diferencia. Y ahí también veo una diferencia con nuestro candidato, Gonzalo Winter, que en esto va a seguir manteniendo el camino del Presidente Boric, de la unidad, porque a quién estamos enfrentando no es entre nosotros mismos, sino que más bien a quién vamos a enfrentar es a la derecha”.

La parlamentaria frenteamplista, además, hizo un llamado a Tohá y Vodanovic: “No busquen el ataque hacia el Frente Amplio como una forma de enfrentar la primaria”.

Y luego agregó: “Creo que hay que mantener coherencia (...) no podemos renegar de lo que hemos construido, al contrario. Y eso también creo que es distinta la forma de abordar la primaria, sobre todo porque la ciudadanía aún nos sigue viendo gobernando conjuntamente”.

Esa postura ya había sido marcada ayer jueves por el secretario general del FA, Andrés Couble, que en conversación con Súbela Radio se refirió a las palabras de la candidata del PPD. “Me sorprenden un poco las declaraciones de Carolina Tohá, en el sentido de que hemos planteado una primaria que tenga altura de miras, que tenga la idea de construir una coalición que se proyecta en el futuro y creo que, ahí, caer en caricaturas del otro no ayuda mucho”.