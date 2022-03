Fuad Chahin explica su decisión de congelar su participación en la mesa de negociación de la Comisión de Sistema Político: “Están socavando e hiriendo de muerte nuestra democracia”

El convencional Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) explicó esta jornada su decisión de congelar su participación en la mesa de negociación de la Comisión de Sistema Político de la Convención, la que se produjo la tarde de este jueves.

Los diálogos en la citada instancia han sido contrarreloj para llegar a un acuerdo, ya que sus integrantes saben que en caso de que no se logre consenso se podría poner en jaque todo el proceso constituyente. Esto, debido al papel crucial de las materias abordadas en la comisión dentro de cualquier Constitución, como la estructura del Congreso, su relación con el Ejecutivo y el sistema electoral.

Algunos de los nudos que se han manifestado en las negociaciones dicen relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre éste último aún no hay consenso respecto de todas las atribuciones que tendrá la segunda cámara, como tampoco lo hay sobre si ambas cámaras formarán o no parte del mismo Congreso, como ocurre actualmente.

“He tomado la decisión de suspender indefinidamente mi participación en esta mesa de conversaciones, toda vez que tengo una discrepancia de fondo profunda respecto del modelo de sistema político que se quiere presentar nuevamente al pleno”, explicó esta jornada Chahin.

“Parece que no hay conciencia del mazazo que le dio el pleno al primer informe y si quiere insistir sobre la misma fórmula, con una atribución más por acá, con un pequeño y leve aumento del quórum de insistencia por otro lado, pero básicamente el mismo engendro, algo que claramente no va a funcionar”, agregó.

En ese sentido afirmó que lo que se estaba haciendo era “un engendro que no funciona, que no tiene ninguna posibilidad, a mi juicio, de mejorar la calidad de nuestra democracia, todo lo contrario. Yo creo que el conjunto de medidas que está proponiendo esta comisión, pero también otras comisiones están socavando la democracia y están hiriendo de muerte la democracia”.

Y advirtió que “cualquier caudillo populista va a poder hacerse del Estado y del país, captura el Congreso sin un contrapeso fuerte del Poder Judicial y del TC, sin partidos fuertes, lo que vamos a tener en poco tiempo es el fin de la democracia, con un liderazgo populista que llegue al poder por la vía democrática y que luego se apropie, capture las instituciones. Ese es el manual de todas las dictaduras que hoy conocemos, es el manual de Nicaragua, de Venezuela, y yo no quiero que ese manual se aplique acá, no quiero que ese manual sea el que nos permita terminar con nuestra democracia”.

“Yo al menos no voy a ser cómplice de eso, ni pasivo ni activo, por eso es que tomé la decisión de suspender mi participación indefinidamente en esas conversaciones, porque lejos de avanzar a un modelo que funcione estructuralmente, bien diseñado se sigue insistiendo en esta propuesta, que no solo tuvo un rechazo del Pleno de la Convención, si no que ha sido objeto de las más diversas críticas de todos los expertos y especialistas de todos los colores políticos”, añadió.

Y aseguró que “cuando hay una propuesta errada, en lugar de insistir en eso, se debió corregir sustantivamente y no hay ánimo ni voluntad para eso, y yo lo lamento, porque fundamente ese bloqueo viene de los partidos de la coalición de gobierno, del Presidente Boric”.