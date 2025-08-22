“Fue él, no Jara”: exministro Briones destaca labor de Marcel en Hacienda y le atribuye éxito de reforma de pensiones

Luego del cambio de gabinete efectuado por el Presidente Gabriel Boric, muchas voces se levantaron para dar a conocer su opinión ante los cambios en los ministerios de Hacienda, Agricultura y Economía.

Entre ellos está el extitular de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, quien destacó la labor de Mario Marcel tras dejar su cargo en la que también fue su cartera.

A través de su cuenta en la red social X, el actual miembro del equipo económico de Evelyn Matthei, fue enfático en valorar el rol del ahora exministro a cargo de secretaría de Estado que a su juicio no es fácil.

“Quiero valorar públicamente la entrega y aporte del Ministro @mariomarcelc”, escribió Briones en su cuenta, agregando que “Liderar Hacienda no es fácil: exige resistir muchas presiones, en especial de los propios. Marcel hizo gran contención”.

Rol en reforma de pensiones

Pero no se quedó ahí, ya que también le atribuyó el éxito de la reforma de pensiones: “Y, sin él (y Chile Vamos), imposible una buena reforma de pensiones. Fue él, no Jara”, aseguró.

Una última afirmación con la que confirmó el papel clave de Marcel y de paso le restó importancia al rol de Jeannette Jara en dicha reforma, cuando era aún ministra del Trabajo y Previsión Social y se promulgó la ley que reformó el sistema previsional.

Aunque añadió una crítica a la gestión del exjefe de Hacienda, dejando como su gran pendiente el “corregir el relevante desvío fiscal”.

Para cerrar su posteo asegurando que con seguridad sus palabras serán criticadas por quienes ven la política en blanco y negro “y no entienden que uno pueda reconocer méritos en alguien en la otra vereda política. Me da lo mismo: he visto por lo que aplauden”.