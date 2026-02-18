Futuras autoridades del gobierno de Kast se reúnen para planificar reconstrucción tras incendios en Ñuble y Biobío

La tarde de este miércoles se reunieron en la Oficina del Presidente Electo (OPE) las futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast para analizar la planificación del plan de reconstrucción tras los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío.

En la cita, encabezada por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, participaron Jorge Quiroz (Hacienda), José García Ruminot (Segpres), Mara Sedini (Segegob), Martín Arrau (Obras Públicas), María Paz Arzola (Educación), María Jesús Wulf (Desarrollo Social) y Iván Poduje (Vivienda) y Jaime Campos (Agricultura)

Junto a ellos también estaban presentes el futuro subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, y el futuro subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa.

En un comunicado, la OPE detalló que durante el encuentro Fernández expuso sobre la situación de los damnificados, mientras que Poduje detalló la cantidad de viviendas afectadas y los pasos a seguir para que las familias puedan retomar su vida con normalidad .

La cita de hoy se suma así a los encuentros que, también en el marco de la instauración del gobierno de Kast, sostuvo este martes en la OPE la próxima titular de Seguridad, Trinidad Steinert -junto a sus subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana-, con los altos mandos de las instituciones policiales.