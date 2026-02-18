SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Futuras autoridades del gobierno de Kast se reúnen para planificar reconstrucción tras incendios en Ñuble y Biobío

    En la cita, el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, detalló la cantidad de viviendas afectadas y los pasos a seguir para que las familias afectadas puedan retomar su vida con normalidad.

    Por 
    Lya Rosen

    La tarde de este miércoles se reunieron en la Oficina del Presidente Electo (OPE) las futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast para analizar la planificación del plan de reconstrucción tras los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío.

    En la cita, encabezada por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, participaron Jorge Quiroz (Hacienda), José García Ruminot (Segpres), Mara Sedini (Segegob), Martín Arrau (Obras Públicas), María Paz Arzola (Educación), María Jesús Wulf (Desarrollo Social) y Iván Poduje (Vivienda) y Jaime Campos (Agricultura)

    Junto a ellos también estaban presentes el futuro subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, y el futuro subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa.

    En un comunicado, la OPE detalló que durante el encuentro Fernández expuso sobre la situación de los damnificados, mientras que Poduje detalló la cantidad de viviendas afectadas y los pasos a seguir para que las familias puedan retomar su vida con normalidad.

    La cita de hoy se suma así a los encuentros que, también en el marco de la instauración del gobierno de Kast, sostuvo este martes en la OPE la próxima titular de Seguridad, Trinidad Steinert -junto a sus subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana-, con los altos mandos de las instituciones policiales.

    Para ello, llegaron hasta la “La Moneda chica” el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, con el objetivo de seguir preparando su instalación en la cartera de Seguridad.

    Más sobre:José Antonio KastOficina del Presidente ElectoReuniónReconstrucciónIncendiosÑubleBiobíoNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”

    Raíces limitadas y posible impacto de remodelaciones: las causas tras la caída fatal de árbol en Valparaíso

    Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda

    Gobierno no incluye a Maratué en sesión del Comité de Ministros y proyecto quedaría para la administración de Kast

    Poduje defiende a alcalde de Penco tras críticas de Orellana y acusa al gobierno de no asumir responsabilidades en la reconstrucción

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”

    Lo más leído

    1.
    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    2.
    Miguel Ángel Calisto, el voto de la discordia para la elección de la mesa del Senado

    Miguel Ángel Calisto, el voto de la discordia para la elección de la mesa del Senado

    3.
    Cancillería muestra imagen oficial de la campaña de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Cancillería muestra imagen oficial de la campaña de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    4.
    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”

    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”

    5.
    A 21 días del cambio de mando: Kast critica “amarres” del gobierno, vuelve a Santiago y retoma agenda este miércoles

    A 21 días del cambio de mando: Kast critica “amarres” del gobierno, vuelve a Santiago y retoma agenda este miércoles

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”
    Chile

    Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”

    Raíces limitadas y posible impacto de remodelaciones: las causas tras la caída fatal de árbol en Valparaíso

    Futuras autoridades del gobierno de Kast se reúnen para planificar reconstrucción tras incendios en Ñuble y Biobío

    Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda
    Negocios

    Gobierno de presidente electo Kast define a futuros asesores clave del Ministerio de Hacienda

    Gobierno no incluye a Maratué en sesión del Comité de Ministros y proyecto quedaría para la administración de Kast

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions
    El Deportivo

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions

    En vivo: O’Higgins está venciendo a Bahia en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast
    Mundo

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política en Perú: ocho presidentes en una década

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones