Gabriel Silber, diputado DC: “Yo no voy a ser la piedra de tope para que exista unidad en la oposición”

Luego de que esta semana el diputado DC Gabriel Silber perdiera por dos votos la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados -frente al RN Diego Paulsen-, junto con sus compañeros de bancada se dirigió al comedor del partido. Ahí, los democratacristianos analizaron las razones de la derrota y del quiebre del acuerdo administrativo del sector.

Sin embargo, durante la conversación, el parlamentario solo intervino un par de veces. Aparte de su evidente molestia, se tuvo que retirar en más de una ocasión debido a todos los llamados telefónicos que recibía luego de haber fracasado en su segundo intento de obtener ese cargo. “Esto es parte de las reglas del juego y, como dijo Churchill, a diferencia de la guerra que uno muere una vez, en política puedes morir y vivir varias veces”, dice sobre la situación.

Había riesgos en su candidatura, ¿cree que debió haber dado un paso al costado?

En política es un mal precedente los vetos personales, sobre todo cuando tenemos un pacto administrativo donde la DC ha tenido un comportamiento impecable. Uno vota pensando en sus convicciones más que en la simpatía o el agrado de los colegas.

Pero fue la piedra de tope. ¿Lo podría haber evitado?

Si uno ve los resultados, tuvimos igual suerte con Karol Cariola, quien perdió la vicepresidencia. Ahora, a la hora de mantener el acuerdo respecto de la testera de la Cámara de Diputados, eso es parte de un proceso de reflexión mayor que se instalará durante las próximas semanas y donde obviamente los partidos y, en particular la DC, tomarán una decisión sobre la cual siempre estaré disponible.

¿En qué estado queda el sector?

Fue una farra política. No entendimos que la unidad, la disciplina y la convergencia eran más necesarias que nunca. Debimos haber demostrado la capacidad en medio de una pandemia como la que azota al país, pero claramente no estuvimos a la altura y acorde a nuestras responsabilidades.

¿Esto afecta futuras elecciones?

Espero que este balde de agua fría nos haga reflexionar. Mientras no exista genuino sentido del proyecto común, un resultado como este genera precedentes de otros similares en el futuro.

Desde el FA dijeron haber transmitido a la DC sus reparos sobre usted. ¿Por qué no hicieron caso?

Siempre estuve disponible al escrutinio público. Tomé contacto institucional con las bancadas como corresponde y hubo siempre ambigüedad de estas bancadas.

¿Pero se puede reconstruir un acuerdo con ellos?

Siempre he creído que la palabra empeñada se cumple, pero para eso se requiere de altura de miras y entender los costos de nuestras decisiones. Desde la DC estamos nuevamente disponibles para poner la otra mejilla si es necesario y reponer el proyecto de la oposición en la Cámara. En lo personal, me cuesta mucho volver a confiar.

¿La DC lo apoyó lo suficiente?

Siempre sentí que tuve el apoyo de mi partido. Tal vez sigue el germen al interior de la bancada de estas dos almas y ese divorcio nunca es bueno para la política y para la proyección de la DC. Pero aquí hubo un talón de Aquiles de respaldo a mi candidatura. Un partido dividido claramente no ayuda.

¿Hubo deslealtad interna?

No acuso deslealtad. Tuve el respaldo de mi partido, pero la votación dividida al interior de mi bancada refleja estas dos almas.

¿Y con eso confía que tuvo todos los votos de la DC?

Confío en mis camaradas.

¿Como DC pecaron de confianza con el resto de la oposición?

Obviamente fuimos ingenuos en confiar que la palabra empeñada se cumplía y que íbamos a contar con todos los votos de la oposición.

Su partido y Chile Vamos tuvieron un posible acuerdo para ratificar su nombre. Desde el oficialismo dicen que la DC se bajó a último minuto. ¿Qué pasó?

Las matemáticas no mienten. Si hubiésemos llegado a algún acuerdo con la derecha hoy yo sería el presidente de la Cámara de Diputados. Pese al fuego amigo abdicamos responsablemente de cerrar cualquier acuerdo con la derecha.

Desde sectores de la oposición decían que el mayor ruido sobre usted era el episodio en que un correo anónimo lo involucró en un hecho de supuesta violencia intrafamiliar. ¿Qué le parece que se haya revivido esa situación para rechazar su candidatura?

Desgraciadamente en política a veces reflotan tanto las virtudes como todas las miserias a la hora de echar abajo una candidatura. Uno está disponible para juicios públicos, como aquellos que enfrenté, pero no para cacerías de brujas. Es una pena el comportamiento de algunos colegas.

¿Descarta esta acusación?

Hice todo lo que correspondía como ciudadano. Es un capítulo que cerré y, desde esa perspectiva, me asiste la plena convicción de que nunca he tenido una tacha pública ni privada para aspirar a ningún cargo público.

Ahora, al interior de la oposición ya se empezó a plantear la posibilidad de censurar a la mesa de Paulsen. ¿Sería democrático?

La censura está dentro de las facultades que tenemos, pero debe ser justificada. Mientras no exista arbitrariedad en la conducción de la mesa, no veo por el momento cómo podamos censurar la conducción de Paulsen y de su vicepresidente.

Si se censura la mesa, como oposición deben negociar a los candidatos. ¿Sería aceptable que no sea la carta DC?

Esa decisión la tomará la DC. Y, como he dicho, jamás trabaría un acuerdo, pero siempre y cuando no existan vetos y no implique que la DC abdique de lo que es ni de su proyecto político.

¿Bajaría su nombre?

Hoy no es tiempo de pensar en nombres.

El diálogo ya se está dando...

No es el minuto de candidaturas, tenemos que madurar un proceso mayor.

Pero para superar estas diferencias, ¿está dispuesto a no ser el candidato?

Yo no voy a ser la piedra de tope para que exista unidad al interior de la oposición, pero más allá de mi persona, hoy el caldo de cultivo de la división, de las descalificaciones o de la falta de diálogo interno, sigue presente.