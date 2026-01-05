Galilea refuerza cuestionamiento a postura de Boric por operación de EE.UU. en Venezuela: “Es una mirada algo simple”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, reforzó este lunes los cuestionamientos desde la oposición a la postura del Presidente Gabriel Boric por la operación de Estados Unidos en Venezuela.

Esto, luego que las Fuerzas de Estados Unidos detuvieron en la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro, y a su esposa,Cilia Flores, en una operación militar en Caracas. La captura del líder venezolano y su mujer se produjo tras un ataque “a gran escala” del ejército de EE.UU. contra varios objetivos en la capital del país caribeño y otras partes del territorio en las primeras horas del sábado.

El Mandatario chileno condenó la intervención del país liderado por Donald Trump y aseguró que “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”. “Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”, dijo.

En diálogo con radio Agricultura, el timonel de RN apuntó al respecto: “A mí no me sorprende para nada, por supuesto, la postura que tomó el presidente Boric y tampoco la carta que firma con otros países que están, o con presidentes que están alineados, por así decirlo, a su pensamiento de izquierda, con Brasil, con España, con Colombia, haciendo una crítica que era bastante previsible”.

En ese sentido, dijo “porque en principio, pero esto siempre me parece que tiene un asterisco, los ataques armados debieran estar fuera de la ecuación de las relaciones internacionales”.

Y luego agregó: “Pero creo que también esa es una mirada, finalmente, algo simple de lo que estaba ocurriendo en Venezuela a partir de la pandemia. Hace ya demasiados años, que es una violencia interna brutal, que además se ha pasado por arriba de todas las normas internas de la propia Venezuela. Recordemos que Nicolás Maduro se robó la última elección de una manera grotesca, cuestión que fue también criticada por el propio presidente Boric".

“Tenemos una postura que finalmente el derecho internacional no logra resolver correctamente. Porque todos decimos, y es evidente, bueno, las cosas se tienen que solucionar pacíficamente, a través de los medios legítimos y legales de los propios países, solo, muy excepcionalmente, organismos internacionales pueden autorizar bloqueos, sanciones, cosas de ese tipo. Pero en los hechos, los años pasan y juridicidad en Venezuela ya estaba destrozada, ya ni siquiera se molestaron en mostrar actas de las últimas elecciones presidenciales”, remarcó.

Galilea sostuvo que si bien reconoce que se trata de un hechos inusual, “que no es lo que nos gustaría ver a cada instante, el hecho de que Estados Unidos haya tomado preso a Nicolás Maduro, creo que abre al menos una opción mediana, que es absolutamente plausible de que las cosas cambien en Venezuela, y cambien para bien”.

“Yo sé que mucha gente le tiene temor, encuentra que el imperialismo norteamericano es una cuestión absolutamente intragable, pero finalmente era la única posibilidad de que un dictador como Maduro saliera de la ecuación”, zanjó.