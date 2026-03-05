Galilea responde advertencia de Vodanovic por candidatura de Bachelet: “Esa no es la manera, hay que ir saliendo de las amenazas”

El senador y timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, reprochó la advertencia que hizo su par del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respecto de las eventuales consecuencias que habría si el gobierno entrante no respalda la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

En concreto, ayer en el podcast Cómo te lo explico de La Tercera, la líder PS aseguró que si el presidente electo José Antonio Kast no respalda a la exmandataria habrá “consecuencias políticas” en el entendimiento con la futura oposición.

“Yo creo que sería un tremendo error que el futuro gobierno no apoyara la candidatura de Bachelet. Obviamente, si es algo político... Me parece a mí que es evidente que va a haber consecuencias , pero que no son de un partido, que es de los sectores más amplios de la sociedad que exceden a lo que fue la Nueva Mayoría o la Concertación. Por lo tanto, imagino que el gobierno entrante estará haciendo un análisis acertado" , advirtió.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en la actual vereda opositora. Así lo demostró el senador RN en conversación con radio Pauta.

“A mí me carga el estar amenazando, poniendo condiciones por todo lo que uno va a hacer o no va a hacer. Eso no es la manera en que creo se lleva de mejor manera la política”, aseveró.

“Sabemos que el presidente Kast tiene todo el derecho a evaluar o no evaluar candidaturas, no solamente la de la presidenta Bachelet, hay muchas otras candidaturas que se tienen que ir conversando y se tiene que llegar a un razonable acuerdo entre oposición. Y por lo tanto, creo que hay que ir saliendo del tono de las amenazas, de los condicionamientos a priori” , marcó.

Senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Foto: Aton Chile.

“Lo que debe primar es sentarse, conversar, tener madurez y visiones de mediano y largo plazo en las cosas que se deciden para el bien del país”, planteó.