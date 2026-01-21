Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó en detalle la composición del gabinete presentado ayer por el presidente electo José Antonio Kast.

En primer lugar, el senador destacó que "resulta probablemente mucho más amplio políticamente de lo que uno hubiera podido pensar originalmente". “Creo que mezcla bastante bien lo que es gente con mucha experiencia política y gente con poca experiencia política, gente de más edad y gente más joven”, añadió en conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción.

Si bien se manifestó satisfecho con la nominación del senador José García Ruminot (RN) en la Segpres, reconoció que “probablemente todos los partidos, cualquier presidente partido si les dijeran ¿querían más (ministros)? Bueno, probablemente todos podríamos decir sí queremos más“.

“Me parece que no es el momento de sacar esas cuentas sino que es el momento de respaldar, ayudar y hacer que este gabinete tenga éxito porque queremos que el gobierno de José Antonio Kast tenga éxito en los cuatro años que viene”, precisó.

Siguiendo con la conformación política del gabinete, lamentó que el Partido Nacional Libertario no estuviera en el equipo ministerial. “La idea de que todos (los partidos) estuviéramos presente a mí me gustaba porque además esto tiene su correlato en el Parlamento. Vanessa Kaiser es la única senadora del Partido Nacional Libertario, pero en un Senado que está en la práctica empatado es importante que todos se sientan parte. que todos digamos ‘nuestro gobierno’. Así que yo lamento que no se haya podido llegar a un encuentro. Espero que gane el ánimo colaborativo".

Respecto del nombramiento de la exfiscal Trinidad Steinert como ministra de Seguridad, sostuvo que “es una decisión que yo creo que sorprendió a todos, pero puede ser un acierto enorme”.

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, José Antonio Kast, realiza anuncio oficial del gabinete de ministros. A su lado, la próxima ministra de Seguridad Trinidad Steinert. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Ella tiene una ventaja. Una persona que ha sido fiscal, en primer lugar, sabe liderar equipos, o sea dirigir una fiscalía es un ejercicio de coordinación complejo. Dos, la fiscalía se coordina todo el día con Carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones. Y el Ministerio de Seguridad ¿con quien tiene que coordinarse todo el santo día para para hacerlo bien? Con Carabineros de Chile y la PDI (...) Por eso es que creo que ella está particularmente bien preparada para ejercer el cargo de ministra de Seguridad", añadió.

También desdramatizó las críticas provenientes desde el oficialismo hacia Steinert, en particular por su paso a un gobierno tras ejercer un cargo que requiere de autonomía política: “Es una persona que ha hecho su trabajo de manera absolutamente profesional. No le tengo mayor problema. Distinto sería el paso inverso, que una persona que es ministro, o de un partido, que es muy ideológico, se propusiera como fiscal nacional por ejemplo eso que eso generaría más ruido".

En cuanto a la nominación de subsecretarios que se espera se concrete a fines de este mes, se mostró de acuerdo con la idea de que ministros sin una larga trayectoria política trabajen con subsecretarios que sí la tengan y viceversa.