    Política

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    Con todo, el timonel de Renovación Nacional sostuvo que "no es el momento de sacar esas cuentas sino que es el momento de respaldar, ayudar y hacer que este gabinete tenga éxito".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó en detalle la composición del gabinete presentado ayer por el presidente electo José Antonio Kast.

    En primer lugar, el senador destacó que "resulta probablemente mucho más amplio políticamente de lo que uno hubiera podido pensar originalmente". “Creo que mezcla bastante bien lo que es gente con mucha experiencia política y gente con poca experiencia política, gente de más edad y gente más joven”, añadió en conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción.

    Si bien se manifestó satisfecho con la nominación del senador José García Ruminot (RN) en la Segpres, reconoció que “probablemente todos los partidos, cualquier presidente partido si les dijeran ¿querían más (ministros)? Bueno, probablemente todos podríamos decir sí queremos más“.

    “Me parece que no es el momento de sacar esas cuentas sino que es el momento de respaldar, ayudar y hacer que este gabinete tenga éxito porque queremos que el gobierno de José Antonio Kast tenga éxito en los cuatro años que viene”, precisó.

    Siguiendo con la conformación política del gabinete, lamentó que el Partido Nacional Libertario no estuviera en el equipo ministerial. “La idea de que todos (los partidos) estuviéramos presente a mí me gustaba porque además esto tiene su correlato en el Parlamento. Vanessa Kaiser es la única senadora del Partido Nacional Libertario, pero en un Senado que está en la práctica empatado es importante que todos se sientan parte. que todos digamos ‘nuestro gobierno’. Así que yo lamento que no se haya podido llegar a un encuentro. Espero que gane el ánimo colaborativo".

    Respecto del nombramiento de la exfiscal Trinidad Steinert como ministra de Seguridad, sostuvo que “es una decisión que yo creo que sorprendió a todos, pero puede ser un acierto enorme”.

    Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, José Antonio Kast, realiza anuncio oficial del gabinete de ministros. A su lado, la próxima ministra de Seguridad Trinidad Steinert. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Ella tiene una ventaja. Una persona que ha sido fiscal, en primer lugar, sabe liderar equipos, o sea dirigir una fiscalía es un ejercicio de coordinación complejo. Dos, la fiscalía se coordina todo el día con Carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones. Y el Ministerio de Seguridad ¿con quien tiene que coordinarse todo el santo día para para hacerlo bien? Con Carabineros de Chile y la PDI (...) Por eso es que creo que ella está particularmente bien preparada para ejercer el cargo de ministra de Seguridad", añadió.

    También desdramatizó las críticas provenientes desde el oficialismo hacia Steinert, en particular por su paso a un gobierno tras ejercer un cargo que requiere de autonomía política: “Es una persona que ha hecho su trabajo de manera absolutamente profesional. No le tengo mayor problema. Distinto sería el paso inverso, que una persona que es ministro, o de un partido, que es muy ideológico, se propusiera como fiscal nacional por ejemplo eso que eso generaría más ruido".

    En cuanto a la nominación de subsecretarios que se espera se concrete a fines de este mes, se mostró de acuerdo con la idea de que ministros sin una larga trayectoria política trabajen con subsecretarios que sí la tengan y viceversa.

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales
    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast
    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Qué opciones militares "decisivas" evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país
    Qué opciones militares "decisivas" evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: "El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado"
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: "El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado"

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    "Verlo es lo suficientemente impactante": así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    "Verlo es lo suficientemente impactante": así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE
    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

