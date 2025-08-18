Galilea (RN) valora acuerdo con Demócratas y apunta que “sacar al país de las trincheras clásicas nos parece extremadamente importante”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, valoró el acuerdo alcanzado por Chile Vamos—Evópoli, UDI y RN— con Demócratas, para una lista parlamentaria señalando que “sacar al país de las trincheras clásicas nos parece extremadamente importante”.

En conversación con Radio Duna es que el senador se refirió al pacto señalando que “el día sábado inscribimos finalmente el pacto electoral que denominamos Chile Grande y Unido, y esas palabras, grande y unido, reflejan lo que nosotros hemos estado buscando hace mucho tiempo, sacar al país de las trincheras habituales en política, porque si no salimos de esas trincheras es muy difícil poder avanzar en los grandes desafíos de seguridad, de empleo, de crecimiento”.

Galilea además destacó la amplitud del acuerdo señalando que “esto ha sido un esfuerzo grande de todos, de Amarillos, de Demócratas, de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópoli, porque estamos convencidos, y queríamos dar una señal muy potente, de que las clásicas divisiones en el país habían quedado atrás”.

En la ocasión, además mencionó que aunque la oposición irá en dos listas, por un lado Chile Vamos con Demócratas y por otro Republicanos con Socialcristianos y Nacional Libertarios, aún se está buscando coordinación en las circunscripciones senatoriales binominales.

“Estamos todavía buscando algún tipo de mejor coordinación, al menos en lo que son las senatorías binominales, hay cuatro distritos senatoriales, o sea, elecciones de senadores, que eligen sólo dos senadores, que son, lo voy a decir por sus capitales regionales, Arica, Iquique, Copiapó y Coyhaique. En esos, naturalmente, nos interesa la mayor coordinación posible, y seguimos conversando”, mencionó.

“Yo diría el 98% de los nombres totalmente claros en nuestras listas, hay ajustes de última hora que pueden hacerse en base a estas coordinaciones”, agregó.

Candidatura de Evelyn Matthei

En la ocasión, Galilea además abordó la candidatura de Evelyn Matthei y las encuestas, apuntando que “no hay mayores cambios en las últimas dos semanas. Pero las encuestas, yo siempre digo, las encuestas son fotos. Y por lo tanto, lo que a mí me importa es cómo se van generando hechos políticos que le hagan sentido a la ciudadanía”.

Según añadió el acuerdo con Demócratas "también era un empeño de la propia Evelyn Matthei", agregando que " ese esfuerzo que ha hecho, que hemos recogido los partidos, y que se ha traducido en un pacto político de una amplitud y de consecuencias positivas insospechadas, es la tarea que nosotros tenemos de ahora en adelante para conquistar la mayoría ciudadana y ojalá llegara a ser gobierno".