Política

Gatica vs. Barraza: la apuesta del PC que dejó en desventaja a su exministro

El psicólogo independiente y el exministro disputan palmo a palmo los apoyos en el norponiente de Santiago.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona y Gustavo Gatica.

Incluso Bombo Fica se sumó a la carrera de apoyos en que hoy están embarcados los dos candidatos presentados por el Partido Comunista en la zona norponiente de Santiago (distrito 8: Maipú, Estación Central, Pudahuel, Cerrillos, entre otras comunas).

El humorista militante comunista grabó un video de apoyo al exministro, exdirigente estudiantil y exconstituyente Marcos Barraza (PC), quien también muestra en sus redes sociales gestos de su amiga “desde pequeños”, la candidata presidencial Jeannette Jara (PC); de las diputadas Karol Cariola y Carmen Hertz, y del exlegislador Hugo Gutiérrez (todos PC); del alcalde Tomás Vodanovic (Frente Amplio), y de otras autoridades comunales.

El psicólogo y víctima de violencia policial tras el estallido social, Gustavo Gatica (independiente PC), ha disputado palmo a palmo ese espacio. También logró un apoyo de Jara, quien lo definió como “mi diputado”; del mismo Vodanovic, con quien dio por superados los “malos entendidos” de su fallido intento inicial de ir en cupo del Frente Amplio y de otros jefes comunales, entre los cuales el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo (indep.), es uno de sus principales “hinchas”. La banda Villa Cariño igualmente ha colaborado en su campaña.

Aunque la apuesta del PC era generar una fórmula “colaborativa” con el objetivo de “sacar” a los dos, la elección en este distrito está competitiva y existe un alto riesgo de que solo uno sea elegido. Ello, inevitablemente, genera una tensión, a pesar de que entre ellos no exista un ánimo confrontacional.

En favor de Gatica juega su historia y su conocimiento. El PC, además, decidió priorizarlo, es decir, ponerlo como cabeza de serie en el distrito, lo que se tradujo en un mayor aporte de la colectividad ($ 11.759.956).

Adicionalmente, el psicólogo pidió un crédito de $ 66 millones (que se financiará con el reembolso de votos). Es el tercer mayor préstamo bancario de candidatos a la Cámara registrado por el Servel.

En total, Gatica ya contabiliza un importante financiamiento electoral de $ 81.083.956.

La financiación de Barraza llega a $ 48.439.971, de los cuales $ 40 millones son un crédito y $ 7.839.971 son un aporte de su colectividad.

Todos estos elementos dejan al exministro en una desventaja objetiva.

La estrategia de Barraza, sin embargo, se ha centrado en lograr el voto tradicional del PC. El apoyo de referentes del partido e, incluso, la música andina de sus videos (con arreglos de charango) son muestra de ese notorio diseño del exhombre ancla del PC en el primer proceso constituyente y que era parte del círculo de confianza del fallecido Guillermo Teillier.

En el distrito 8, en la última elección de diputados, el PC fue el partido más votado, con 11,86%, cifras que le permiten mirar con confianza el que puedan lograr al menos un diputado.

Sin embargo, la estrategia de Gatica va más allá, ya que puede crecer en el electorado de izquierda y centroizquierda. Su propuesta programática, incluso, asume un discurso más moderado. A diferencia de Barraza, su campaña está dirigida a un electorado independiente y más juvenil.

