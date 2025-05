Gobernador Mundaca no respalda a Gonzalo Winter como candidato presidencial y complica al Frente Amplio en Valparaíso

De los 16 gobernadores regionales del país, solo uno fue electo a través de un cupo del Frente Amplio. Se trata de Rodrigo Mundaca, la máxima autoridad de Valparaíso, quien si bien es independiente, hizo campaña, para su reelección en 2024, junto a algunos de los rostros más conocidos de la colectividad, como la alcaldesa Macarena Ripamonti (Viña del Mar) y la entonces concejala Camila Nieto, actual jefa comunal de Valparaíso.

Hoy, sin embargo, ad portas de la primaria oficialista del 29 de junio, él ha marcado distancia con el partido y con el resto de la alianza de gobierno.

Consultado por La Tercera sobre su visión acerca de la primaria, en que el Frente Amplio apuesta por la victoria de Gonzalo Winter, el gobernador señaló: “Con mucha sinceridad, no me siento representado por ninguno de ellos”.

Mundaca aseguró que él será respetuoso del proceso, que no quiere ”emitir ningún juicio de valor con ninguno con respeto a ninguno de los candidatos”, pero sinceró que “sin duda tengo que ser bastante claro y categórico al señalar que no me siento representado por ninguno de ellos y, por tanto, lo que estamos haciendo es esperar el desenlace de la primaria y estamos evaluando la posibilidad de construir musculatura política que nos permita dar un salto distinto”.

Sobre ese último punto, aunque Mundaca no fue explícito en sus dichos, hizo referencia a una escenario que ha conversado con otros dirigentes de la “Quinta”: que él sea candidato presidencial. Algo que, según su entorno, le han solicitado algunos alcaldes.

Que esta opción se concrete sería un verdadero dolor de cabeza para la alianza de gobierno, puesto que el bloque apuesta por llevar un solo representante a la primera vuelta, para enfrentar, en conjunto, a la derecha. De todas formas, algunos dirigentes ya aceptan que es probable que ese objetivo no se concrete debido a la amenaza que representa el exdiputado Marco Enríquez-Ominami, quien reúne firmas para llegar a la papeleta por quinta vez en su vida.

Fuentes del partido cuentan que en la última elección municipal y regional, a través de los triunfos en la Región Metropolitana y Valparaíso, pudieron confirmar que son una colectividad fundamentalmente urbana, con un gran bolsón de votos en estas circunscripciones. Es por esto que hoy la fórmula del éxito para el Frente Amplio en la primaria es sacar la mayor cantidad de votos posibles en Valparaíso.

Por lo mismo, para el partido es complejo que el gobernador se descuadre. En la colectividad saben que él, quien anteriormente fue un dirigente de Modatima, es influyente en la región. Sin ir más lejos, fue reelecto con 774 mil votos, que se traduce en el 63% de las preferencias de la circunscripción.

En la directiva del Frente Amplio, que encabeza Constanza Martínez, reconocen que ellos hacen esfuerzos por sumar distintos apoyos a la campaña de Winter y que, en ese sentido, Mundaca es un actor importante, especialmente en consideración del trabajo que el partido realizó para su campaña el año pasado.