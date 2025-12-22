SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobernadores regionales evalúan encuentro con José Antonio Kast

    Esta noche los integrantes de la Agorechi decidirán si piden o no una reunión con el presidente electo. Durante su campaña, el exdiputado fue crítico de varias de las autoridades regionales vinculadas al caso Convenios. Quienes ya tienen claro que se juntarán con él son las autoridades regionales de Chile Vamos.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A las 20.00 horas de esta noche los gobernadores regionales de las distintas regiones de Chile, agrupados en la Agorechi, sostendrán un encuentro telemático para tomar una decisión: si solicitar o no una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, para abordar con él los desafíos del próximo gobierno relativos a descentralización.

    Entre los integrantes de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile no todos tienen una buena imagen de Kast. Y es que él, como candidato, fue crítico de algunos de ellos. En particular de quienes respaldaron la postulación de Jeannette Jara a La Moneda.

    Varios de los gobernadores que la están apoyando están siendo investigados”, dijo Kast en el debate de Anatel previo a la segunda vuelta, en referencia a las autoridades regionales que se sumaron al comando de Jara. Se refería a Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes). Todos están en calidad de imputados: son pesquisados por la Fiscalía Regional de Antofagasta por presuntos delitos de fraude al Fisco en la suscripción de convenios con la fundación comandada por Alberto Larraín.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El republicano también ha tenido críticas ácidas en contra de Claudio Orrego (independiente), el gobernador de la Región Metropolitana, quien no participó de la campaña de Jara. “La justicia tarda, pero llega. Dos años después, Claudio Orrego, llegó tu hora”, escribió en X el exdiputado, luego de que la Fiscalía pidiera el desafuero del exmilitante DC.

    En consideración de las aprensiones, se prevé que la reunión de esta noche sea un espacio de discusión para fijar postura como Agorechi. Entre los gobernadores comentan que la directiva de la asociación, que hoy encabeza Pablo Silva, cambiará en enero, por lo que es una opción esperar hasta el próximo mes para fijar un encuentro con Kast.

    Quienes sí tienen decidido reunirse con él son los gobernadores de Chile Vamos, quienes proyectan una cita con el presidente electo -al margen de la Agorechi- en una fecha aún por definir. Para eso ya han tomado contacto con el futuro presidente.

    Diego Paco, la máxima autoridad en la Región de Arica y Parinacota, destacó por apoyar al republicano incluso de cara a la primera vuelta, pese a que la candidata de Chile Vamos era Evelyn Matthei.

    Desde que salió electo, Kast ha tenido una serie de reuniones protocolares con autoridades y personeros de renombre. Entre ellos los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, y la contralora, Dorothy Pérez, entre varios más.

    Más sobre:José Antonio KastPresidente electoLa Tercera PMPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colbún sortea permiso ambiental de su proyecto eólico Junquillos en Biobío y espera iniciar su construcción en 2026

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Fiscal nacional Ángel Valencia visita a Kast para sostener reunión protocolar

    Caso Monumental: Tribunal decreta arresto domiciliario total para dos carabineros por muerte de hinchas de Colo Colo

    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones

    Kast emprende vuelo a Ecuador esta tarde: estará acompañado de Cristián Vial y Rodolfo Carter

    Lo más leído

    1.
    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    2.
    Timonel UDI arremete contra acuerdo de reajuste en el sector público y acusa “corrupción institucionalizada”

    Timonel UDI arremete contra acuerdo de reajuste en el sector público y acusa “corrupción institucionalizada”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal nacional Ángel Valencia visita a Kast para sostener reunión protocolar
    Chile

    Fiscal nacional Ángel Valencia visita a Kast para sostener reunión protocolar

    Caso Monumental: Tribunal decreta arresto domiciliario total para dos carabineros por muerte de hinchas de Colo Colo

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    Colbún sortea permiso ambiental de su proyecto eólico Junquillos en Biobío y espera iniciar su construcción en 2026
    Negocios

    Colbún sortea permiso ambiental de su proyecto eólico Junquillos en Biobío y espera iniciar su construcción en 2026

    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones

    ¿Una cena de Navidad cuesta lo mismo en Ñuñoa, La Cisterna, Arica o Punta Arenas? la respuesta es No

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    La invalidez de la cláusula que liberó a Gustavo Álvarez de la U
    El Deportivo

    La invalidez de la cláusula que liberó a Gustavo Álvarez de la U

    La despedida del LIV Golf a Mito Pereira tras la decisión de dejar la actividad profesional

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas
    Mundo

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza