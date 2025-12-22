Gobernadores regionales evalúan encuentro con José Antonio Kast

A las 20.00 horas de esta noche los gobernadores regionales de las distintas regiones de Chile, agrupados en la Agorechi, sostendrán un encuentro telemático para tomar una decisión: si solicitar o no una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, para abordar con él los desafíos del próximo gobierno relativos a descentralización.

Entre los integrantes de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile no todos tienen una buena imagen de Kast. Y es que él, como candidato, fue crítico de algunos de ellos. En particular de quienes respaldaron la postulación de Jeannette Jara a La Moneda.

“Varios de los gobernadores que la están apoyando están siendo investigados”, dijo Kast en el debate de Anatel previo a la segunda vuelta, en referencia a las autoridades regionales que se sumaron al comando de Jara. Se refería a Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes). Todos están en calidad de imputados: son pesquisados por la Fiscalía Regional de Antofagasta por presuntos delitos de fraude al Fisco en la suscripción de convenios con la fundación comandada por Alberto Larraín.

El republicano también ha tenido críticas ácidas en contra de Claudio Orrego (independiente), el gobernador de la Región Metropolitana, quien no participó de la campaña de Jara. “La justicia tarda, pero llega. Dos años después, Claudio Orrego, llegó tu hora”, escribió en X el exdiputado, luego de que la Fiscalía pidiera el desafuero del exmilitante DC.

En consideración de las aprensiones, se prevé que la reunión de esta noche sea un espacio de discusión para fijar postura como Agorechi. Entre los gobernadores comentan que la directiva de la asociación, que hoy encabeza Pablo Silva, cambiará en enero, por lo que es una opción esperar hasta el próximo mes para fijar un encuentro con Kast.

Quienes sí tienen decidido reunirse con él son los gobernadores de Chile Vamos, quienes proyectan una cita con el presidente electo -al margen de la Agorechi- en una fecha aún por definir. Para eso ya han tomado contacto con el futuro presidente.

Diego Paco, la máxima autoridad en la Región de Arica y Parinacota, destacó por apoyar al republicano incluso de cara a la primera vuelta, pese a que la candidata de Chile Vamos era Evelyn Matthei.

Desde que salió electo, Kast ha tenido una serie de reuniones protocolares con autoridades y personeros de renombre. Entre ellos los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, y la contralora, Dorothy Pérez, entre varios más.