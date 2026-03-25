Gobierno anuncia por goteo nombres de seremis en medio de presión de los partidos

A dos semanas de aterrizar en La Moneda, este miércoles el gobierno de José Antonio Kast empezó a confirmar por goteo los primeros nombres que llegarán a los servicios regionales ministeriales (seremi) a lo largo del país.

Se trata, junto a las designaciones para las embajadas y algunos servicios públicos, de uno de los nombramientos pendientes más importantes de la nueva administración y que con los días se había transformado en una de las principales inquietudes de los partidos y sus parlamentarios.

Y es que si bien está lejos de ser un cargo de primera línea, su rol es clave para el funcionamiento de las distintas carteras en cada una de las 16 regiones, e históricamente ha operado como un espacio para que los partidos puedan incrementar su representación en la administración de turno. Por lo mismo, varios dirigentes han estado presionando para concretar las nominaciones antes de que termine la semana.

“Espero que esta semana se concreten, sin más dilaciones, los nombramientos de los seremis. Chile atraviesa un momento crítico y el gobierno tiene la responsabilidad de desplegar su agenda con claridad, dando conducción y certezas a la ciudadanía frente a lo que está ocurriendo. Los seremis son piezas clave en ese esfuerzo. No es aceptable seguir postergando estas designaciones”, dijo a La Tercera el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán.

“Yo espero que en esta semana ya se resuelva y se cierren los nombres”, recalcó, por su parte, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse.

Lo cierto es que el proceso de negociación no fue fácil y se vio marcado por las primeras tensiones entre las colectividades oficialistas, principalmente Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), con el Ejecutivo y el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

El ingeniero comercial -junto a su equipo integrado por Ignacio Dülger, Víctor Valdés y Álvaro Bellolio- fue quien dirigió las coordinaciones con los partidos para definir quiénes llegarían a los cargos y, en ese contexto, tuvo que asumir la tarea de ordenar las nominaciones para cada una de las colectividades.

En los partidos no esconden que las conversaciones no se dieron de manera fácil, particularmente debido a algunos nudos en regiones como La Araucanía, El Maule, Biobío, entre otras zonas, que se resolvieron recién en las últimas horas.

Para acelerar el proceso, durante esta semana los secretarios generales de las tiendas, Andrea Balladares (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Macarena Cornejo (Evópoli) y Vicente Bruna (Partido Republicano), sostuvieron encuentros durante el lunes, martes y miércoles con Irarrázaval y su equipo.

De esa forma, desde el gobierno ya empezaron a confirmar algunas de las designaciones y desde los partidos afirman que hoy solamente está pendiente la revisión de parte de los nombres para evitar eventuales flancos, por lo que, a más tardar el domingo ya deberían estar nombrados todos los cargos en el país.

Así, por ejemplo, durante este miércoles, desde La Moneda dieron a conocer quiénes asumirán como seremis de Vivienda, restando solamente la autoridad de La Araucanía.

Al mismo tiempo, se han dado a conocer cargos como el de Medio Ambiente en El Maule, Aysén y Antofagasta. Lo mismo ha ocurrido con Educación, que ya fue anunciado en las regiones de La Araucanía, Antofagasta y el Maule. En algunas zonas, ya se ha dado a conocer también algunos nombres para Economía.