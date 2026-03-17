SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Partidos alzan la voz por nominaciones pendientes y marcan el debut de Alejandro Irarrázaval en comité político

    El jefe del Segundo Piso de La Moneda participó ayer de la instancia que integran ministros y dirigentes de las colectividades que sustentan al gobierno del Presidente José Antonio Kast. Ahí, Chile Vamos transmitió su inquietud por algunos nombramientos.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Paula Catena
    vic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Estuvo en silencio durante casi todo el primer comité político ampliado que se desarrolló en La Moneda. El jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, este lunes participó de la primera cita de la instancia y se sentó junto al resto de los ministros que la componen.

    Así, el también amigo del Presidente José Antonio Kast, tuvo su debut en estas citas, a las que también asisten los presidentes y jefes de bancada de los partidos del oficialismo.

    Ahí, se abordó principalmente la agenda legislativa del gobierno. Pero también hubo otro tema sobre la mesa: las nominaciones pendientes en cargos de gobierno, particularmente, los seremis.

    Y es que en las colectividades que sustentan al Ejecutivo aprovecharon la oportunidad para transmitirles a los ministros su inquietud e incomodidad en la forma que conocieron las nominaciones informadas el viernes, de delegados provinciales.

    En las colectividades -principalmente las de Chile Vamos- no cayó bien, entre otros, el nombramiento de la nueva autoridad de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, por sus dichos pasados en contra de carabineros y la militarización de la zona.

    Además, transmitieron que varias figuras no eran las conversadas y que se sorprendieron. “Estamos a ciegas”, advirtieron, según al menos tres de los presentes en la cita.

    En ese contexto, Irarrázaval -quien de acuerdo las mismas versiones, hasta ese momento, se había mantenido en silencio- tomó la palabra y explicó el retraso en los nombramientos pendientes. Apeló a que había normas de la Contraloría General de la República que tenían que cumplir.

    De igual forma, les transmitió a los partidos -para aquietar las aguas- que designaría a integrantes de su equipo para revisar la lista de nombres de los cargos pendientes y también para evitar que haya nuevas “descoordinaciones”.

    Así, el jefe de los asesores de Palacio le encargó a tres personas esa tarea: Ignacio Dülger, Víctor Valdés y Álvaro Bellolio.

    De hecho, ese equipo convocó a Chile Vamos a una reunión durante la tarde de este lunes. Así, cerca de las 17.00, llegaron a Palacio los secretarios generales de la UDI, Juan Antonio Coloma; de RN, Andrea Balladares, y de Evópoli, Macarena Cornejo.

    La cita se extendió por más de tres horas y revisaron nombre por nombre. Las colectividades, según quienes conocieron del encuentro, apelaron a que haya equilibrios políticos.

    Según transmiten en el sector, esperan que esta semana o a más tardar la próxima se informen esos cargos.

    Más sobre:La Tercera PMJosé Antonio KastChile VamosAlejandro Irarrázaval

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Creamfields Chile confirma fechas para 2026: el gigante de la electrónica vuelve en noviembre

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene

    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast

    La crítica del Presidente Kast a las marchas estudiantiles: “¿Les mejora la calidad vida quemar un bus?"

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Exalmar y apunta que “jamás se ocultó ningún tipo de antecedente”

    Oposición critica retiro del proyecto de negociación ramal y algunos apuntan a ingreso tardío de la iniciativa por Boric

    Lo más leído

    1.
    Senadores de oposición hacen tregua para enfrentar agenda legislativa del gobierno

    Senadores de oposición hacen tregua para enfrentar agenda legislativa del gobierno

    2.
    “Escudo Fronterizo” de Kast divide a la oposición: FA lo critica y sectores del Socialismo Democrático lo respaldan

    “Escudo Fronterizo” de Kast divide a la oposición: FA lo critica y sectores del Socialismo Democrático lo respaldan

    3.
    Alcalde (s) de Arica por visita de Kast a la frontera y construcción de la zanja: “Esperábamos mayor información”

    Alcalde (s) de Arica por visita de Kast a la frontera y construcción de la zanja: “Esperábamos mayor información”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast
    Chile

    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast

    La crítica del Presidente Kast a las marchas estudiantiles: “¿Les mejora la calidad vida quemar un bus?"

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Exalmar y apunta que “jamás se ocultó ningún tipo de antecedente”

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene
    Negocios

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene

    Medio Ambiente retira de tramitación 43 decretos presentados por gobierno de Boric, entre ellos protección a salar Pedernales y pingüino de Humboldt

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    En vivo: Sporting de Lisboa y Bodo/Glimt luchan por un cupo en los cuartos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Sporting de Lisboa y Bodo/Glimt luchan por un cupo en los cuartos de final de la Champions League

    La ANFP, los representantes y el Sifup: juicio de los actores a la ley SADP, la normativa que tensiona al fútbol chileno

    Historia repetida: Fénix de Uruguay rescinde el contrato de Brian Fernández sin que llegue a debutar

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Creamfields Chile confirma fechas para 2026: el gigante de la electrónica vuelve en noviembre
    Cultura y entretención

    Creamfields Chile confirma fechas para 2026: el gigante de la electrónica vuelve en noviembre

    Pedro Aznar y David Lebón reviven a Serú Girán en Chile: “Nuestra música vuelve a ser necesaria”

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Extrema derecha de Francia apuesta sus fichas a segunda vuelta de municipales de cara a presidenciales de 2027
    Mundo

    Extrema derecha de Francia apuesta sus fichas a segunda vuelta de municipales de cara a presidenciales de 2027

    Rusia reacciona a amenaza de Trump de “tomarse” Cuba y remarca su disposición a “brindar toda la ayuda posible” a la isla

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT