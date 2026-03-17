Partidos alzan la voz por nominaciones pendientes y marcan el debut de Alejandro Irarrázaval en comité político

Estuvo en silencio durante casi todo el primer comité político ampliado que se desarrolló en La Moneda. El jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, este lunes participó de la primera cita de la instancia y se sentó junto al resto de los ministros que la componen.

Así, el también amigo del Presidente José Antonio Kast, tuvo su debut en estas citas, a las que también asisten los presidentes y jefes de bancada de los partidos del oficialismo.

Ahí, se abordó principalmente la agenda legislativa del gobierno. Pero también hubo otro tema sobre la mesa: l as nominaciones pendientes en cargos de gobierno, particularmente, los seremis.

Y es que en las colectividades que sustentan al Ejecutivo aprovecharon la oportunidad para transmitirles a los ministros su inquietud e incomodidad en la forma que conocieron las nominaciones informadas el viernes, de delegados provinciales.

En las colectividades -principalmente las de Chile Vamos- no cayó bien, entre otros, el nombramiento de la nueva autoridad de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, por sus dichos pasados en contra de carabineros y la militarización de la zona.

Además, transmitieron que varias figuras no eran las conversadas y que se sorprendieron. “Estamos a ciegas”, advirtieron, según al menos tres de los presentes en la cita.

En ese contexto, Irarrázaval -quien de acuerdo las mismas versiones, hasta ese momento, se había mantenido en silencio- tomó la palabra y explicó el retraso en los nombramientos pendientes. Apeló a que había normas de la Contraloría General de la República que tenían que cumplir.

De igual forma, les transmitió a los partidos -para aquietar las aguas- que designaría a integrantes de su equipo para revisar la lista de nombres de los cargos pendientes y también para evitar que haya nuevas “descoordinaciones”.

Así, el jefe de los asesores de Palacio le encargó a tres personas esa tarea: Ignacio Dülger, Víctor Valdés y Álvaro Bellolio.

De hecho, ese equipo convocó a Chile Vamos a una reunión durante la tarde de este lunes. Así, cerca de las 17.00, llegaron a Palacio los secretarios generales de la UDI, Juan Antonio Coloma; de RN, Andrea Balladares, y de Evópoli, Macarena Cornejo.

La cita se extendió por más de tres horas y revisaron nombre por nombre. Las colectividades, según quienes conocieron del encuentro, apelaron a que haya equilibrios políticos.

Según transmiten en el sector, esperan que esta semana o a más tardar la próxima se informen esos cargos.