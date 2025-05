Gobierno confirma que ingresará proyecto de reforma política durante junio

El ministro de Interior, Álvaro Elizalde confirmó que el Ejecutivo ingresará el proyecto de reforma política durante junio. Si bien en el Congreso ya están discutiendo una iniciativa que busca combatir la fragmentación parlamentaria, el titular de la cartera recalcó que es muy problable que la norma no logre avanzar en la Cámara de Diputados, por lo mismo, la propuesta del gobierno incluirá otros aspectos.

“Vamos a ingresar un proyecto de ley con reformas de carácter legal, insisto, no de carácter constitucional, y que abordan principalmente el marco regulatorio de los partidos políticos para garantizar que esto sea más representativo de las distintas corrientes de opinión que existen en la sociedad chilena. Además, genera desincentivos a la dispersión parlamentaria que hace muy difícil generar acuerdos", explicó.

En esa línea, recalcó que el proyecto que presentará el Ejecutivo “se refiere a reformas legales con el objeto de tener fuerzas políticas más representativas”.

El titular de la cartera precisó que ha liderado conversaciones con distintos actores del Parlamento para pavimentar el debate de la iniciativa.

“Yo he iniciado un proceso de consultas con distintos actores, todavía faltan algunos relevantes, pero ya me he reunido con todos los partidos del oficialismo, la Democracia Cristiana, Demócratas y con los partidos Chile Vamos para hacer estos planteamientos. Me reuní con el objeto de intercambiar puntos de vista que nos permitan generar un acuerdo en torno a la propuesta que está trabajando el gobierno”, señaló.