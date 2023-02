Gobierno conmemora día nacional del brigadista forestal y destaca ayuda internacional para combatir incendios

Este miércoles 15 de enero Chile conmemora el día nacional del brigadista forestal, una fecha que se da en medio de los incendios que han devastado diversas comunas de la zona centro-sur del país, específicamente las ubicadas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En ese sentido, el gobierno encabezó esta jornada una ceremonia simbólica de reconocimiento a la labor de estos funcionarios y se destacó, además, la ayuda internacional para el combate de los siniestros que afectan al país.

La actividad estuvo liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá y las titulares de Cancillería y Defensa, Antonia Urrejola y Maya Fernández, respectivamente.

La jefa de gabinete en su discurso destacó que “como país tenemos mucha conciencia de que este rol (de los brigadistas), que siempre ha sido muy importante, porque los incendios forestales no comenzaron en Chile ahora ni partieron con el cambio climático, han sido parte de nuestra historia permanentemente, pero han alcanzado dimensiones y una forma que no conocíamos previamente”.

Agregó que “todo esto parece en muchas dimensiones mostrarnos que la necesidad va mucho más allá, que el esfuerzo que vamos a tener que hacer en el país hacia el futuro vamos a tener que incorporarlo ya no como un incidente o situación que requiere una atención particular, sino que como un elemento central de nuestra mirada de desarrollo como país, tanto en la prevención, como en el control, combate y la resiliencia después de los incendios. Eso significa un cambio bien profundo no solo de la política pública, sino que en gran medida de nuestra mentalidad”.

Y destacó que en los incendios de 2017 hubo 639 brigadistas extranjeros y que actualmente ya hay 858, los que se dividen en personas de España, Argentina, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Portugal, Italia y Francia.

Por su parte, la Canciller Urrejola sostuvo que “en estos días que hemos recibido brigadistas y distintas personas de combate de incendios de distintos países, muchos de ellos ya estuvieron en 2017 ayudándonos y vuelven a venir y se crea una suerte de comunidad internacional que es bien conmovedor verla”.

Mientras que la titular de Defensa indicó que “está claro que la labor que han realizado en estas semanas, y no solo ahora, sino que en Viña del Mar, hace un mes y medio atrás, está ahí, la tremenda labor que realizan. Lo de hoy es un reconocimientos a quienes han estado en terreno, apoyando a la gente”.

“Quiero agradecer de corazón el tremendo trabajo que realizan, eso no lo podemos olvidar y tenemos un desafío: cómo nos ponemos a trabajar para mejorar nuestras capacidades”, cerró Fernández.

Gobierno lanza spot con imágenes reales de incendios

A las 19.00 horas de este miércoles el gobierno lanzará un video con imágenes 100% reales de brigadistas combatiendo incendios forestales con el fin de concientizar a la ciudadanía de los riesgos de causar incendios.

En el video se mostrarán las consecuencias de los siniestros y el esfuerzo que hacen miles de brigadistas de la Conaf para extinguir las llamas.

Hasta el momento 24 personas han fallecido y se han quemado más de 1.500 casas, 12 colegios y miles de hectáreas.