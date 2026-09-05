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    Política

    Gobierno evita abordar declaraciones de Milei tras críticas de la oposición y Chile Vamos

    La oposición y parte de la derecha condenaron que el mandatario transandino se refiriera en términos peyorativos a Salvador Allende y a la izquierda "Tenemos que tener algo de dignidad y decir: ‘Basta, señor Milei'", planteó Moreira, vicepresidente del Senado. Republicanos y libertarios optaron por respaldar al líder de La Libertad Avanza.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Pedro Rosas
    Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    No dejó indiferente a nadie. La mañana del jueves, el Presidente de Argentina, Javier Milei, subió al escenario del Foro Madrid, que se realizó en Santiago en su quinta edición. Fiel a su estilo estridente y confrontacional, el mandatario arremetió en duros términos contra la izquierda. De pasada, criticó a Salvador Allende.

    “Con su historia reciente, Chile nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años (…). A pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI como el resto de la región”, dijo.

    “Cada una de nuestras naciones debe contribuir ordenándose puertas adentro, quitando el cáncer de la izquierda de nuestras instituciones (…). El mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos”, agregó.

    Sus palabras generaron reacciones de molestia tanto en la izquierda como en la derecha. Pese a eso, La Moneda optó por no involucrarse en la polémica.

    Ayer, el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió a las palabras del líder de La Libertad Avanza. Consultado al respecto respondió: “El gobierno no se transformará en comentarista de sus expresiones (...). Nosotros no vamos a transformar los dichos del Presidente Milei en un foro especial, en un factor de controversia política interna”.

    20/08/2026 - VOCERIA MINISTRO CLAUDIO ALVARADO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Alvarado también aludió a la participación de Kast en el foro, quien se diferenció de Milei al sincerar que, para él, el adversario no es la izquierda, sino las urgencias sociales que afectan al país. “El presidente participó en ese foro en su condición de jefe de Estado y utilizó un tono conciliador, utilizó términos que reflejan una buena convivencia con todos los chilenos e hizo énfasis en las materias que le preocupan al país”, planteó el ministro Alvarado.

    El canciller Francisco Pérez también optó por esquivar el asunto. En conversación con T13 Radio, dijo que se trató de “un acto político fuera del ámbito de la Cancillería. No voy a opinar sobre declaraciones que se hagan en otros foros, menos del Presidente Milei. No voy a hacer comentarios sobre eso”.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Las relaciones entre los gobiernos de Chile y Argentina entraron en tensión hace unas semanas, luego de que el general de la Fuerza Aérea de ese país, Gustavo Valverde, cuestionara la soberanía del Estrecho de Magallanes. De hecho, en la reunión bilateral que Kast y Milei sostuvieron el jueves se abordó la importancia de modificar el decreto sobre la zona.

    A esa controversia se suma que el canciller transandino, Pablo Quirno, adelantó que “Chile también va a apoyar a la Argentina en caso de que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas”.

    En la oposición han exigido que el Presidente Kast se pronuncie y condene las palabras de su par transandino. En el bloque se ha contrastado que el expresidente Gabriel Boric defendió públicamente a Sebastián Piñera cuando, en 2024, Nicolás Maduro responsabilizó al fallecido exmandatario de haber permitido el ingreso “a los delincuentes” del Tren de Aragua a Chile. “Las diferencias entre chilenos las resolvemos acá”, dijo en esa ocasión el frenteamplista.

    La mañana del viernes, en el aniversario 56° de la elección de Allende como presidente, su nieta, la exministra Maya Fernández (Partido Socialista), se sumó a quienes exigieron a Kast pronunciarse. “El presidente no puede permitir eso, no puede venir un presidente desde afuera, porque eso también es soberanía, respetar nuestra historia. Esos discursos de odio no tienen cabida en nuestro país, podemos tener diferencias, pero nosotros las conversamos”, dijo la exsecretaria de Estado.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Críticas de Chile Vamos

    La intervención de Milei, además, tuvo el efecto de dividir a la derecha. “Yo no comparto la forma, me parece que es poco republicana (...). Termina polarizando más el debate y terminamos alejándonos más allá de las ideas, y eso genera conflictos políticos o dificultades para acercarse en otros temas”, dijo a T13 el senador Andrés Longton (Renovación Nacional).

    En conversación con Desde la redacción, de La Tercera, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (Renovación Nacional), también se refirió a las palabras de Milei. “Si soy patriota, no es correcto que esté permitiendo que se basuree con nuestra historia”, sostuvo. Además, llamó la atención a la derecha chilena que sí aplaude al argentino. “Estamos sacando proyectos de ley, por ejemplo, para que a los carabineros no se les insulte, pero estoy ‘tomándome la selfie’ con la persona que venía a insultar a nuestra historia…“, cuestionó.

    El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), dijo que “no podemos aceptar que un presidente de Argentina tenga el derecho a ser grosero e insultar la historia política chilena, con sus luces y sombras. De izquierda a derecha tenemos que tener algo de dignidad y decir: ‘Basta, señor Milei, de sus excesos’”.

    Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El diputado Pier Karlezi, del Partido Nacional Libertario, le respondió: “No me sorprende la actitud del senador Moreira. Esa actitud de esa derecha entreguista que nos vendió dos veces proyectos constitucionales que nos llevaron casi al declive. Lo único que espero es que su carrera termine pronto y pueda retirarse felizmente como embajador, como se lo tienen prometido. A ver si así lo podemos escuchar un poco menos”.

    Además de él, varios parlamentarios republicanos y libertarios celebraron el discurso de Milei en el Foro de Madrid, instancia que concluyó este viernes.

    Más sobre:PolíticaLT SábadoJavier MileiArgentinaPresidente KastLa MonedaJosé Antonio Kast

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