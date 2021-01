Gobierno ingresa indicación por voto anticipado y establece que las personas podrán sufragar un día antes de la elección y estará limitada a ciertos grupos

El gobierno ingresó esta tarde a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados una indicación sustitutiva al proyecto de ley de voto anticipado que se comenzará a discutir hoy en la instancia.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, informó ante la instancia parlamentaria que “nuestra indicación es conservadora, en el sentido de que como Ejecutivo no podemos avanzar de una manera que pueda exponer el prestigio de nuestro sistema electoral. En ese sentido, y sin quitarle el bulto, es más acotada, de lo que en su minuto fuimos conversando”.

El artículo único que propone el gobierno y que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2017, establece una serie de tareas que deberá cumplir el Servel para concretar el voto anticipado, así mismo establece una serie de requisitos para poder solicitar sufragar antes del día de la elección.

Es así como la indicación incorpora un párrafo 2° bis al Título II, denominado “de la votación anticipada”, en donde se establece que la votación anticipada se producirá el día anterior a la jornada fijada para la elección o plebiscito correspondiente. Y que se aplicará por primera vez el 11 de abril de 2021.

Así mismo se señala que no corresponderá la votación anticipada en el caso de las primarias. Mientras que para la segunda vuelta de los comicios presidenciales y de gobernadores regionales, procederá la votación anticipada, solo pudiendo ser parte de ella quienes estén inscritos para la primera votación.

Por otro lado, se establece que solo se podrán acoger a esta opción quienes a la fecha de los comicios tengan 70 años o más; embarazadas; sean personas con discapacidad, según calificación y certificación del Compin, o aquellos que posean una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional; además de miembros de las FF.AA. y de orden.

Por otro lado, quienes deseen votar de manera anticipada, deberán inscribirse ante el Servel entre los 90 y 60 días antes de los comicios respectivos, a través de una plataforma electrónica que se dispondrá para dichos casos.

Tareas del Servel

La misma norma también dispone que en base a las inscripciones recibidas, el Servel, con un plazo de al menos 35 días previos a la fecha de la elección, deberá elaborar la nómina de electores habilitados para el sufragio anticipado.

Además, ésta debe ser publicada en su sitio electrónico, con el fin de que las personas que estimen que fueron omitidas de forma injustificada puedan reclamar dentro de los 5 días siguientes ante el Tribunal Electoral Regional.

También se señala que quienes estando inscritos no acudan a votar de forma anticipada, podrán ejercer su derecho a voto el día de la elección.

Para ello el gobierno propone incorporar en el inciso final del artículo 61, que el Servel deba entregar a los delegados de las juntas electorales, el listado de electores que hubieren votado anticipadamente. Mientras que en el artículo 64, que regula la instalación de las mesas el día de la elección, buscan incorporar que antes de iniciada la votación, el presidente y el secretario de cada mesa deben identificar en el padrón de la mesa a los electores que hubieren votado anticipadamente y en el espacio destinado a la firma, deberán poner que dicha persona votó anticipadamente.

Por otro lado, la indicación establece que con 25 días de anticipación, el Servel deberá designar los nombres de los vocales de mesa para las votaciones anticipadas y que quienes sean elegidos para esa fecha, no podrán ser vocales el día siguiente. Y que las mesas especiales para sufragio, se deben determinar con 30 días de anticipación.

Resultados se conocerán el día de la elección

La indicación del gobierno establece además, que los resultados de la elección anticipada se darán a conocer a partir de las 18.00 del día de la elección o plebiscito general.

Y que el resguardo de los locales de votación, de los útiles electorales y de las urnas con los votos emitidos durante la votación anticipada, corresponderá a personal militar y de Carabineros.

Finalmente, el día de la votación anticipada no regirá la prohibición de espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, y el expendio de bebidas alcohólicas.

Críticas de la oposición

Una vez conocida la indicación del gobierno, las parlamentarias de oposición integrantes de la Comisión, realizaron duras críticas al Ejecutivo.

La presidenta de la instancia Johana Pérez (DC), dijo sentir “un sinsabor” y que “debo ser sincera. Valoro que haya una voluntad, pero quiero decir que esto no era lo que esperábamos, sin duda”. La legisladora informó que mañana se votará la propuesta en la instancia.

“Nosotros queríamos llegar a las elecciones de abril con la posibilidad de que pudieran votar inclusive personas en situación de cuarentena”, agregó. Para asegurar, además, que “esto, sin duda, es muy por debajo de lo que se esperaba”.

Misma postura tuvo la diputada Andrea Parra (PPD): “Manifestar una gran decepción. Porque de verdad cuando uno como parlamentario de oposición hace el esfuerzo por dar todas las condiciones para que efectivamente haya diálogo, éste termina siendo casi infructuoso”, declaró.

La parlamentaria afirmó también que “más allá de las buenas intenciones, lo concreto es que la indicación sustitutiva, que me imagino deben haber presentado a última hora o recién, pero lo que ha descrito el ministro es de un estándar muy bajo”.

“Tenemos hoy una indicación sustitutiva presentada a última hora y con un estándar, de verdad, bastante bajo”, complementó.

Finalmente la diputada RD, Catalina Pérez, aseguró que “acá no existe voluntad política de que nos podamos hacer cargo de los elementos sanitarios que hoy existen para que todos y todas puedan participar”.

“No quedo conforme con la presentación del gobierno, me siento engañada por el gobierno, porque de buena fe los parlamentarios de oposición esperamos la presentación del Ejecutivo, de muy buena fe. Y lo que veo hoy es que simplemente no existe voluntad de avanzar. Me decepciona profundamente. Y creo que no existe un compromiso por garantizar la participación ciudadana en este proceso y en lo sucesivo”, cerró.