Gobierno presentará querella por colocación de artefacto explosivo en dependencias de Fundación Paz Ciudadana

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, anunció que el gobierno presentará una querella criminal en contra de quien resulte responsable por la colocación del artefacto explosivo hallado en las dependencias de la Fundación Paz Ciudadana, comuna de Providencia, durante la mañana de este lunes.

“Es una situación bastante grave, los antecedentes confirman que era efectivamente una bomba, por suerte no detonó, no hay heridos, no hay consecuencias graves; pero la situación podría haber sido distinta, y por lo tanto el gobierno se va a querellar por ley de control de armas porque necesitamos llegar a las últimas consecuencias para determinar quién estuvo detrás de la colocación de un artefacto de esa envergadura”, adelantó la secretaria de Estado.

En horas de esta mañana, se desplegó un intenso operativo de personal del Gope de Carabineros se llevó a cabo en las inmediaciones de la Fundación Paz Ciudadana luego que se alertara de la presencia de un artefacto sospechoso que más tarde se confirmó era explosivo.

El fiscal Álex Cortez informó que fueron los trabajadores de la fundación quienes se percataron y dieron aviso del objeto encontrado en el antejardín del lugar, confirmando, en declaraciones a la prensa, que “era un artefacto explosivo, claramente. Fue confeccionado para detonar y para generar el daño que corresponde de un artefacto explosivo”.

Desde Carabineros, en tanto, el comandante Marcos Jiménez, informó que el aviso llegó pasadas las 8.30 de esta mañana “donde se comunica que hay un artefacto sospechosos con característica especiales, adosado al muro de una estructura. Carabineros se pudieron percatar que (el aparato) existía y se constaba con las características de un artefacto explosivo”.

En concreto, el objeto fue encontrado dentro de un recipiente, dejado al interior de la reja del antejardín del acceso principal de la fundación, “tras una especie de muralla, con el fin de que no pudiera ser divisado desde el exterior. Por lo tanto, fue puesto con la finalidad de que pudiera detonar sin que nadie lo notara”, explicó el fiscal.

En cuanto las características del objeto, el fiscal enfatizó en que eso “forma parte de la investigación”, no obstante, adelantó que el artefacto “tenía un temporizador y, por lo tanto, iba a detonar al momento en que llegara al horario que establecido”. Sin embargo, “al parecer el sistema falló, porque el horario (que estaba establecido) era anterior al encontrado”.

Sobre el tiempo que permaneció el objeto en el lugar, el fiscal señaló que en el sector “hay una gran cantidad de cámaras” que facilitarían encontrar esas respuestas en el transcurso de la jornada.