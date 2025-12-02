Gobierno vuelve a marcar postura contraria a indultos a presos de Punta Peuco tras emplazamiento de Jara a Kast en la franja

El gobierno del Presidente Gabriel Boric volvió a marcar su postura contraria a posibles indultos a presos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad.

Desde La Moneda se volvieron a referir a esta controversia, resurgida durante la campaña presidencial, luego del emplazamiento que hizo la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), a su contendor republicano, José Antonio Kast, en el inicio de la franja televisiva de segunda vuelta.

En una de sus piezas, la exministra del Trabajo incluyó el testimonio de un nieto de detenido desaparecido—interpretado por un actor— que cuestiona los supuestos deseos de Kast de indultar a Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años por violaciones a los derechos humanos.

“A mi abuelo Sergio lo asesinó Miguel Krassnoff. El mismo que está acusado de secuestros, torturas, homicidios calificados, desaparición forzada, sustracción de menores, asociación ilícita, entre otros. Este asesino fue condenado a más de mil años de cárcel. Kast lo va a visitar y si gana, lo quiere indultar. Quizás no sé nada de la dictadura, pero tengo mis valores”, se dice en el extracto.

El aspirante republicano fue inquirido por dicho cuestionamiento, haciendo referencia a un proyecto que se encuentra en el Parlamento, que busca que reos mayores de 75 años o con enfermedades terminales puedan terminar sus condenas en sus casas, lo que incluye a quienes se encuentran recluidos en la cárcel de Til Til, reconvertida recientemente en penal común.

“Yo hoy día no soy parlamentario, pero ahí podrá darse una señal. A lo mejor el Senado quiere que los enfermos terminales puedan terminar en sus hogares, cosa que a mí me gustaría, que alguien que está a punto de morir, pueda terminar en su hogar. A lo mejor eso sería razonable, pero eso lo va a decidir el Senado. Nosotros vamos a implantar un gobierno de emergencia”, dijo Kast.

Esta posibilidad fue parte de las inquietudes que integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) le comentaron esta mañana al Presidente Boric, en un desayuno ofrecido en Palacio.

Tras la cita, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), fue requerido respecto a esta preocupación de la organización y entregó la opinión del Ejecutivo.

“Fue una conversación donde se abordaron distintos tipos de temas. Nosotros hemos sido muy claros. Nosotros no nos referimos a las opiniones que tienen los distintos candidatos en cuestiones específicas. Tampoco vamos a entregar nuestra opinión respecto a las posturas de los candidatos en cuestiones específicas, salvo aquellas que tengan una relación directa con algo que ya se esté desarrollando y que eventualmente haya que clarificar, especificar, pero no respecto a las opiniones propiamente tal. Y, de hecho, el Presidente lo dijo muy claramente.”, dijo.

Y luego agregó: “Nosotros, en términos generales, por cierto, no consideramos que sea un paso que haya que dar. De hecho, todo lo contrario, sería un retroceso y además sería volver a cierta impunidad indultar a los criminales de lesa humanidad”.

“La opinión de este gobierno es que cualquier indulto a un criminal de lesa humanidad es retroceder en el largo camino que ha realizado nuestro país para tener justicia. Que ha sido un camino largo, lento, doloroso y dificultoso. Y esos retrocesos, nosotros como gobierno, no estamos disponibles para que ocurran dentro de nuestro gobierno”, cerró.