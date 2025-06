Gonzalo Winter califica el discurso de campaña de Tohá como “nostalgia de los años 90″

En la recta final de las primarias presidenciales, los candidatos oficialistas han tenido un amplio despliegue debatiendo sobre sus principales promesas y diferencias. Esta vez, el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter afirmó que la campaña de Carolina Tohá está marcada por la “nostalgia” de la Concertación.

En diálogo con radio Universidad de Chile, el diputado puso énfasis en los puntos de distinción con la exministra del Interior, y pese a que destacó visiones compartidas, señaló que en el caso del programa de Tohá se habla de que la “época de grandes reformas se acabó“.

“Tiene mucho énfasis en administrar lo actual. Yo creo que en su discurso ella manifiesta una cierta nostalgia de los años 90″, sostuvo.

Winter aseguró que en su campaña apuntan al sentido contrario.

“Gran parte de la frustración que viven hoy día los chilenos es porque cambios que eran muy importantes, demandas de justicia muy profundas, no se hicieron. No hay que quedarse a mitad de camino, que es lo peor, sino más bien avanzar hacia los cambios que Chile necesita”, profundizó.

Asimismo, remarcó que “Chile tiene una condición espectacular para ser un país próspero en el futuro, pero que para eso tiene que tener una nueva economía, que no es la economía pensada en los años 80 y 90″.

En esa línea, al ser consultado por las críticas del Frente Amplio a la Concertación, Winter aclaró a que se refiere a dejar de “hacer lo que se hizo antes para tener el resultado de antes, porque el mundo viene con otras características”.

“Cuando hablo de la nostalgia de los años 90 no me refiero a eso, sino que a una forma de ver la política con el espejo retrovisor. Yo tengo una visión positiva de la obra del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, por poner un ejemplo, pero eso no significa que yo crea que haya que ir hacia allá” añadió.

Y reiteró que los cuestionamientos del FA a la Concertación van por otra senda: “Las críticas que nosotros hacíamos, eran críticas que también estaban dentro del mundo más cercano a Carolina Tohá. Por lo tanto, ella debería considerar más natural gobernar con nosotros que con quienes después se fueron efectivamente a la derecha,como Ximena Rincón o Mariana Aylwin".