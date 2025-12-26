Guillermo Ramírez (UDI) endurece críticas a “ley de amarre”, pero evita abordar AC contra ministro Grau

Luego de que la UDI amenazara con presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si no retiraba la denominada “ley de amarre”, el presidente de esa colectividad Guillermo Ramírez, trasladó la disputa al debate legislativo por la ley miscelánea.

Ramírez fue consultado esta mañana en radio 13C sobre la ofensiva que inició ayer su partido contra este proyecto de ley que, entre otros aspectos, establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata. En primer lugar, y sin clarificar si presentarán el libelo acusatorio, calificó la iniciativa como “un error monumental, nos parece que va justo en el sentido contrario de lo que quisiéramos hacer en modernización del Estado”.

“En modernización del Estado los funcionarios deberían estar ahí por sus capacidades (...) no porque están amarrados, le quita libertad al nuevo gobierno (...). Todo esto, de verdad, es una desfachatez total, y nosotros consideramos que es un acto de corrupción, como se hace a través de la ley, claro, uno podría decir que es corrupción institucionalizada, pero es corrupción, al fin y al cabo", explicó.

Sin embargo, Ramírez reparó en que ayer sostuvo una conversación con el ministro Grau y que “esta norma, igual que la norma de reajuste del sector público, va dentro de una ley miscelánea. Dentro de esa ley miscelánea van a haber otras alrededor de 100 normas de cosas que hemos ido acordando durante el tiempo con el gobierno, particularmente en la discusión de la ley de Presupuestos de las más diversas materias”.

Junto con ello, explicó que el compromiso del Ejecutivo es facilitar un documento en el que se transparentarán las normas que estarán dentro de la ley miscelánea. Al ser consultado sobre si la intención de la UDI es que la “ley de amarre” no esté dentro de esa normativa, Ramírez contestó que “uno siempre puede rechazar alguna norma en particular. Entonces, lo que uno no puede hacer muchas veces es meter cosas, o sea, a mí me preocupa más lo que esté que lo que no esté, no sé si me explico”.

“Y yo espero que en esta ley miscelánea podamos incorporar todas aquellas cosas que hemos ido acordando, que no queden en el olvido porque los acuerdos están para cumplirse. Por lo tanto durante la próxima semana el diálogo que vamos a tener con el gobierno tiene mucho más relación con las cosas que nosotros creemos que deben estar en esa ley que con las cosas que no deben estar, porque insisto, las que consideremos que no deben estar siempre las podemos rechazar en el Congreso, pero las que debieran estar muchas veces nosotros no las podemos incorporar porque la Constitución lo impide. Así que esta es una noticia en desarrollo“, advirtió.