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    Política

    Guillermo Ramírez (UDI) por “fuego amigo”: “Al día de hoy criticar es un error, en esta etapa vamos a apoyar al gobierno con todo”

    Según indicó el diputado y presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), "es evidente que en un momento de instalación, en donde hay una adaptación de los equipos, se van a cometer errores".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    FOTO: Sebastian Cisternas/ Aton Chile

    El diputado y presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, abordó esta jornada las críticas que han surgido desde el sector de la derecha contra el gobierno, en particular tras la polémica por la solicitud de renuncia no voluntaria a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

    Entre las voces del oficialismo que se pronunciaron en contra de esta medida se encuentran la exministra Karla Rubilar, la senadora de RN María José Gatica y la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

    A ellas se suma la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien a través de su cuenta de X remarcó que “hay límites en política y en la vida”.

    Consultado sobre qué se podía esperar entonces de los parlamentarios de gobierno, el diputado expresó que desde su partido apoyarán siempre al gobierno.

    “Soy presidente de la UDI y la UDI es un partido que tomó una definición clarita, que es que en esta etapa vamos a apoyar al gobierno con todo. Vamos a apoyar a todos los ministros, los que nos caen bien y a los que nos caen mal”, expresó en entrevista con T13 Radio.

    En esta línea, señaló, “si para mucha gente, particularmente para quienes votaron por el Presidente Kast, resulta irritante que tan temprano en el gobierno la izquierda esté criticando (...) imagínate lo irritante que es para esa gente que dirigentes del propio sector critiquen al gobierno”.

    “O sea, para la UDI es evidente que no se puede no apoyar a un gobierno de derecha que ni siquiera lleva cuatro semanas en La Moneda”, añadió. “Es evidente que en un momento de instalación, en donde hay una adaptación de los equipos, se van a cometer errores".

    “Nosotros entendemos que eso es así y sabemos que apoyar al gobierno cuando comete estos errores puede generar costos, pero la definición está tomada y nosotros estamos apoyando al gobierno con todo”, afirmó.

    En esto, Ramírez apuntó a que si en el futuro, el gobierno “pierde el rumbo, abandona su relato, no cumple con sus promesas”, en ese caso “vendrán las críticas y vendrá un esfuerzo por enmendar el rumbo del gobierno aunque eso sea en público y pueda ser objeto de polémica”.

    “Pero al día de hoy, criticar es un error”, afirmó. “Yo creo que los que han criticado tienen que hacerse cargo de sus críticas. En el caso de la UDI nuestra postura es clara y en los primeros meses de gobierno mientras dure la instalación y mientras veamos al gobierno apegado a sus promesas y a su relato, la UDI va a apoyar al gobierno”.

    Más sobre:PolíticaGuillermo RamírezUDIChile Vamos

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