Gustavo Gatica celebra su elección como diputado: “Planteamos problemáticas que a la gente le hicieron sentido”

Pasadas las 22.00 horas, según los resultados parciales del Servicio Electoral (Servel), Gustavo Gatica era el candidato más votado en el distrito 8, con el 63,01% de las mesas escrutadas.

El aspirante independiente a diputado de la lista Unidad por Chile, con apoyo del Partido Comunista, registraba 59.112 votos, el 12,13%.

Ante el resultado, que lo instalaba en el Congreso para el periodos 2026-2030, Gatica manifestó su satisfacción.

“Gustavo, Gustavo, ahora es diputado”, celebraron sus adherentes, en un acto.

“Planteamos problemáticas que a la gente le hicieron sentido. Esa es mi tesis. Es difícil evaluar por qué la gente votó por uno. Siento yo que esto tiene que ver con dos factores principalmente. Con lo que a mí me ha ocurrido y con recoger los sueños que se depositaron durante el estallido social”, sostuvo.

Respecto a la elección presidencial, ante la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, Gatica abordó las posibilidades del oficialismo, asegurando que hay “un desafío enorme”.

“Efectivamente, los números que hoy nos dieron no eran los que esperábamos. Pero este pueblo sabe de las dificultades. Este pueblo sabe lo que es luchar para llegar a fin de mes. Sabe lo que es luchar para sacar a la familia adelante. Y hoy tenemos que poner ese mismo esfuerzo para conseguir que nuestra candidata sea Presidenta”, planteó.

“Hoy se ponen en contraposición modelos de país”, dijo, afirmando que “la derecha solo propone retrocesos e incertidumbre”.