Gutiérrez deberá enfrentar juicio en marzo tras perder fuero que tenía como diputado

El 4 de febrero pasado, la jueza de garantía Francis Fell había sostenido que se debía pedir el desafuero de Hugo Gutiérrez para poder seguir adelante la tramitación de la querella que presentaron 33 exoficiales de la Armada por el delito de injurias. Esto, tras haber tratado a la institución como una “asociación ilícita terrorista”.

Sin embargo, a esa altura el militante comunista ya figuraba en el listado del Servel como candidato a constituyente y, por ende, había renunciado a su labor como diputado de la República.

Fue así, luego de una arremetida del abogado Eduardo Riquelme, quien presentó una reposición advirtiendo que el querellado ya no pertenecía al Congreso y, por ende, no contaba con fuero parlamentario, que finalmente el Cuarto Juzgado de Garantía determinó fijar una audiencia para el 10 de marzo, a las 13.00 horas.

Ese día, según la resolución de la jueza Fell, Gutiérrez y el vicealmirante (R) Jorge Huerta Dunsmore -uno de los querellantes del caso- fijarán posiciones para ver si puede existir una salida.

De haberse mantenido como congresista, los querellantes antes tendrían que haber solicitado su desafuero en la Corte de Apelaciones, sin embargo, su nueva calidad de candidato a la convención no le otorga esa prerrogativa y el exdiputado deberá enfrentar la acción privada.

“Al inicio de ella el tribunal instará a las partes a buscar un acuerdo que ponga término a la causa, para cuyo efecto podrán comparecer personalmente o representados por mandatario”, dice el escrito de la magistrada. Agrega que luego de esto y si no se logra un acuerdo, se le consultará al querellado si admite su responsabilidad en el delito que se le atribuye. Para esto, dice el tribunal, Gutiérrez deberá estar presente vía Zoom en esta audiencia. “En el evento de no llegar a acuerdo o de no admitir responsabilidad en los hechos, se procederá inmediatamente a la preparación del juicio oral simplificado, por lo que deberá ofrecer los medios de prueba de que piensa valerse en el juicio en la misma audiencia”, sostiene el escrito.

“Barba Roja”

Hay dos hechos que motivaron la querella de los 33 exuniformados. El primero de ellos, dice el libelo, es un tuit de fecha 10 de agosto en que el entonces diputado del PC sostuvo: “Concluí hace rato, después de leer tantas causas de DD.HH., que la Armada chilena no es el brazo armado de la oligarquía, sino la misma oligarquía en armas, son históricamente golpistas, y me lleva siempre a desconfiar de su vocación democrática y su actuar”. A eso se suma, dicen los querellantes, sus dichos en un programa que transmitía semanalmente vía Facebook, denominado “Barba Roja”, en el que trató a la institución como una asociación ilícita terrorista. “Yo siempre que digo las verdades sobre este grupo de genocidas que se llama la Armada chilena, que de chilena no tiene nada, debería ser la Armada de Vitacura, porque no tienen nada de chilenos, esos son unos total antipatriotas, nos han vendido miserablemente a lo largo de la historia siempre, y han matado al pueblo a punta de cañonazos. Esa Armada es una asociación ilícita terrorista que en algún momento habría que disolverla”, sostuvo.

Consultado por esta situación, el candidato a la constituyente no quiso realizar declaraciones.