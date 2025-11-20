BLACK SALE $990
    Política

    Hablarle al votante de Parisi y considerar “todas las propuestas” de su programa: los puntos que propone Álvarez para la campaña de Kast

    El exministro de Energía y actual miembro del comando de Kast, admitió que le parece “muy deseable” que el republicano se reúna con el líder PDG en el programa de streaming Bad Boys.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    MARIO TELLEZ

    Quedan poco más de tres semanas para la segunda vuelta presidencial, comicios donde se enfrentarán las dos primeras mayorías de la última elección: Jeannette Jara y José Antonio Kast. Desde ambos comandos los esfuerzos han estado en buscar a los votantes de Franco Parisi, candidato del PDG que obtuvo el 19,71% de los votos y que quedó con el tercer lugar.

    En ese marco, desde el comando de Kast han afirmado que el candidato tomó el consejo de Parisi y se estaría desplegando a lo lardo del país. Así lo confirmó el exministro de Energía y actual miembro del comando, Rodrigo Álvarez.

    En diálogo con radio Duna, el abogado de profesión señaló que ha visto que la campaña del republicano “ha sido muy buena y reconocido por todos con mucha expectativa, con mucha esperanza”.

    En ese sentido, reconoció que los resultados obtenidos por Parisi fueron una sorpresa, y que la misión ahora estaría en “encantar a ese votante que en este caso en primera vuelta escogió a otro candidato”.

    “Yo creo que lo primero que hay que hacer es precisamente lo que está haciendo José Antonio, que es recorrer el país, estar en el norte, donde Franco Parisi tuvo un muy buen resultado electoral, acercarse a esos votantes, acercarse con el discurso, con las palabras, con las propuestas", sostuvo.

    Sobre ese punto, remarcó que hay propuestas de Parisi que estarían “muy bien alineadas” con las del republicano. “Hablaba muy claramente también de los temas de seguridad, de los temas de empleo, los temas económicos, él siendo economista”, indicó.

    Con ello, planteó que el camino que debería seguir Kast tiene relación con lo que ya ha ido implementando: “Recorrer el país, hablarle a ese votante, tomar en consideración todas las propuestas del programa de Franco Parisi y tratar no solamente de visitar esos lugares sino que al mismo tiempo de encantar y convencer a una cantidad muy importante de chilenos que votó por Franco Parisi y que ahora vote, y yo creo que así va a ser, por José Antonio Kast”.

    En esa línea, admitió que le parece “muy deseable” que ambos (Kast y Parisi) se reúnan, y que la oportunidad podría ser precisamente que el republicano acepte la invitación que le hizo el líder PDG a su programa de streaming Bad Boys.

